Politique et législatif au menu des quotidiens marocains

La question de l’intégrité territoriale du Royaume et les prochaines élections sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce mardi.+Aujourd’hui le Maroc+ écrit qu’alors que les autorités algériennes « font fausse route », des pays arabes et africains continuent de confirmer leur position « immuable » quant à la marocanité du Sahara.

Plus récemment, une grande nation qui a son mot à dire sur la scène internationale, à savoir la Grande-Bretagne, a emboîté le pas aux États-Unis, constate l’éditorialiste, en citant la prestigieuse BBC, qui a adopté la carte du Royaume du Maroc avec ses provinces du Sud: de Tanger à Lagouira.

Le geste britannique est probablement annonciateur d’une inflexion majeure qui ne tardera pas à se confirmer sur le dossier du Sahara, qui est « en cours d’être clos ».

Abordant les prochaines élections, +L’Opinion+ souligne qu’à quelques jours du scrutin du 8 septembre, les formations politiques s’ingénient pour donner de l’écho et du relief à leurs campagnes électorales mises relativement en sourdine par la pandémie du Covid.

Avec l’interdiction des grands meetings, les leaders politiques devront se contenter de micro-réunions ne dépassant pas 25 personnes, dans l’ambition de mobiliser les quelque 18 millions de Marocains inscrits sur les listes électorales, souligne l’auteur de l’article, relevant que la quasi-totalité des formations politiques a développé des stratégies pour les réseaux sociaux.

Certes, cette approche a de « nombreuses vertus », mais elle « reste loin » de pouvoir se substituer parfaitement à l’échange direct entre candidats et citoyens, a-t-il estimé.

+Rissalat Al Oumma+ relève que le Maroc est classé deuxième en Afrique et 29e au monde parmi les plus grands exportateurs des services commerciaux (hors commerce au sein de l’Union européenne), et sixième sur la liste des plus gros importateurs de services commerciaux au niveau du continent africain durant l’année 2020, selon un rapport de l’Organisation mondiale du commerce.

En 2020, la valeur totale des exportations marocaines de services commerciaux s’est établie à environ 13 milliards et 268 millions de dollars, ce qui représente 0,3% du total des exportations de services commerciaux au niveau mondial.

Quant aux importations marocaines des services commerciaux, le Royaume s’est classé sixième en Afrique, bien qu’il ait enregistré un recul de 8 milliards et 636 millions de dollars en 2019 à 6 milliards et 130 millions dollars en 2020, selon le rapport, cité par la publication.