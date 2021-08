Politique et santé dominent la Une des quotidiens marocains

La main tendue par le Maroc à l’Algérie et la situation sanitaire sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce mercredi.+L’Opinion+ écrit la main tendue par le Roi Mohammed VI au nom de l’ensemble du peuple marocain à nos voisins de l’Est est un appel sincère à fixer le cap vers un avenir mutuellement profitable à deux pays « jumeaux » que tout devrait rassembler, plutôt que dissembler.

L’intention du Maroc est bonne et découle des valeurs pacifistes et de bon voisinage auxquelles le Royaume en sa qualité d’Etat-Nation s’est toujours astreint, soutient le journal, notant qu’“il s’agit aussi d’une vision pragmatique des choses qui fait ressortir l’utilité d’une véritable intégration régionale comme préalable indispensable à toute volonté de développement rapide et pérenne”.

“Le monde est désormais témoin et la communauté internationale sait précisément où se trouve la sagesse”, observe-t-il.

Abordant la souveraineté sanitaire, +Al Bayane+ souligne que le Maroc se déploie à rude épreuve pour enrayer la pandémie et parvenir à l’immunité collective au plus vite, par l’appropriation de l’industrie vaccinale.

Aux yeux de le quotidien, la souveraineté de la santé est une condition sine qua none à la promotion et la prospérité de l’élément humain. “Elle se hisse aussi en priorité absolue, aux côtés de l’éducation, l’emploi et la culture”, assure l’auteur de l’article.

“Le Covid-19 aura alors servi de leçon pour que l’on s’en rende compte et s’y mette à cœur afin de contenir le fléau”, estime-t-il, appelant à se ressaisir en vue de pérenniser la santé pour tous et toutes, en termes de structures sanitaires fiables, de ressources humaines édifiantes et de suffisance médicamenteuse à la portée des couches sociales démunies.

+Aujourd’hui le Maroc+ relève que le Maroc est entré dans la phase de transmission communautaire depuis cinq à six semaines, comme le confirment les indicateurs épidémiologiques. Un pic est attendu dans les tout prochains jours, a fait savoir le chef de la division des maladies transmissibles, Abdelkrim Meziane Bellefquih, au cours de la présentation du bilan bimensuel sur l’évolution de la situation de Covid-19. « Les nouveaux cas ont progressé de 133% durant la période allant du 20 juillet au 2 août, au cours de laquelle on a enregistré à deux reprises des bilans quotidiens record frôlant la barre des 10.000 cas », a-t-il détaillé. Le taux de reproduction du virus s’est aggravé pour la sixième semaine consécutive, s’établissant à 1,47%, un taux deux fois supérieur à l’objectif fixé par le Plan national de veille et de riposte à l’infection par le Coronavirus, qui est de 0,7%. Le taux de positivité est passé de 10,7% à 20,38% durant cette période.