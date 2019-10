Politique et visite de Khalifa Sall à Touba au menu

Le journal la Tribune et Vox Populi reviennent sur cette visite et rapportent les propos de l’ex député maire de Dakar. « Ce qui s’est passé est derrière nous, j’ai reçu vos prières » a indiqué Khalifa Sall au Khalife des Mourides.Walf Quotidien revient aussi sur cette visite de courtoisie en évoquant un « chassé-croisé socialiste à Touba ». En plus de la délégation de Khalifa Sall, une autre délégation cette fois du PS conduite par le porte-parole du PS, Abdoulaye Wilane, se trouvait dans la ville sainte. Les deux délégations ont été reçus séparément par le Khalife.

Walf Quotidien alerte et soutient qu’un nouveau front risque de s’ouvrir pour Khalifa Sall après la grâce accordée par le chef de l’Etat Macky Sall. Le journal de Khar Yalla informe que « le pouvoir veut rendre Ousmane Sonko et Khalifa Sall inéligibles à jamais ».

A ce titre, outre l’affaire des 94 milliards qui oppose le député Ousmane Sonko et l’ancien directeur des Domaines Mamour Diallo, une proposition de loi contre les fonctionnaires « radiés ou révoqués » sera bientôt déposée sur la table de l’Assemblée nationale.

Sur un autre registre, le Quotidien national le Soleil est revenu sur l’hommage solennel rendu au trois soldats sénégalais décédés dans le crash d’un hélicoptère en Centrafrique le vendredi 27 septembre. « Hommage aux victimes du crash : la nation reconnaissante » barre à sa Une l’astre de Hann qui informe que le Chef de l’Etat a profité de cette cérémonie pour décorer à titre posthume les trois soldats disparus.

Le journal Enquête aborde la question de l’eau avec la guerre des tranchées. « Distribution de l’eau : la guerre de l’actionnariat » souligne le journal qui indique qu’après la guerre des multinationales pour prendre le contrôle du secteur de l’eau au Sénégal, c’est au tour des travailleurs et du privé de se positionner pour la défense de leurs intérêts respectifs.

Le journal le Quotidien évoque la sécurité en Afrique en Ouest parlant de « Grand Jihad ». Le Canard souligne que 900 milliards sont à mobiliser pour lutter contre le terrorisme avec un accent majeur sur la formation et le renseignement.

En Sport, le Quotidien renseigne que Aliou Cissé devra se passer de son gardien de but Edouard Mendy et de l’attaquant Mbaye Niang, tous les deux évoluant à Rennes sont forfaits pour le match amical contre le Brésil le 10 octobre.