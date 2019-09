Politique, social et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce lundi consacrent de larges commentaires aux relations Maroc-Afrique, aux dernières inondations qu’ont connues certaines régions du sud et au bilan de la participation marocaine des Jeux africains.+Le Matin+ rapporte que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a tenu une série de rencontres et d’entretiens avec des Chefs d’État et de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays africains, en marge des travaux de la septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique.

M. Bourita s’est entretenu avec le Président de la République de Sierra Leone, Julus Madda Bio, le Président de la République de Zambie, Edgar Lungu, et le Président des Comores, Azali Assoumani. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s’est également entretenu avec les Premiers ministres de la Guinée-Bissau, Aristides Gomes, et de Sao Tomé-et-Principe, Jorge Bom Jesus, ainsi qu’avec les ministres des Affaires étrangères du Cameroun, de la Somalie, du Ghana, du Burundi, du Malawi, de la Gambie et d’Eswatini.

Les échanges lors de ces rencontres ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et le développement des moyens de la coopération, indique la publication.

+Al Ahdath Al Maghribia+ souligne que les dernières inondations qu’ont connues les régions du sud du Maroc et les dégâts humains et matériels qu’elles ont causés ont remis sur le tapis le débat sur la capacité et l’efficacité du gouvernement à gérer les catastrophes naturelles.

En tout cas, un rapport de la Banque mondiale (BM) qualifie la gestion de ces dangers au Maroc de «désordre institutionnel» qui privilégie la réaction à l’anticipation. Encore faut-il préciser que cette réaction demeure sectorielle, puisque chaque catastrophe entraine l’élaboration de nouveaux programmes «urgents» dans chaque région sinistrée. Une pratique gouvernementale qui s’est traduite par une approche déséquilibrée dans toutes les régions du Maroc.

Le rapport de l’institution financière internationale ajoute que les conséquences des catastrophes naturelles vont s’amplifier avec les changements climatiques. D’autant que le royaume est exposé à des dangers graves et récurrents et risque même de connaître de grandes catastrophes.

La BM souligne toutefois que le Maroc s’est beaucoup investi ces dernières années pour mieux évaluer les dangers naturels sachant que les aléas climatiques pourraient avoir des conséquences humaines et économiques néfastes.

+L’Opinion+ évoque le bilan des Jeux Africains-Rabat 2019. Ainsi, les sports de combat évitent le KO au Maroc. La plus grande déception concerne sans doute le classement final à la cinquième place du Maroc et sa faible récolte de médailles.

Plusieurs Fédérations royales marocaines se sont révélées incapables de rivaliser avec leurs homologues africaines et maghrébines. Des grandes déceptions, nous retiendrons surtout le football sur lequel, pourtant, les responsables marocains comptaient pour occuper la tête du classement général africain. Dans le volet des satisfactions, seuls le taekwondo et le karaté ont permis au Maroc de se positionner dans la 5ème place avec 107 médailles dont 31 en or, commente le journal.

Dans le même sillage, +Al Akhbar+ écrit que la 12e édition des Jeux africains, organisée cette année au Maroc du 19 au 31 août, a pris fin. Lors de l’avant dernière journée, le Maroc a pu glaner un total de 10 médailles. Ainsi les Marocaines ont pu décrocher la médaille d’or de l’épreuve du 200m canoë-kayak dames. Mustapha Neblaoui a lui remporté l’or de l’épreuve masculine du skeet (tir sportif).

Dans la même discipline Marihi Ibtissam a elle aussi remporté la médaille d’or alors que sa compatriote Yasmina Mesfioui s’est classée en 3e position et a de ce fait gagné la médaille de bronze.

Au final après 12 jours de compétition, le Maroc n’a pas pu faire mieux qu’une simple 5e place avec 109 médailles dont 31 en or, 32 en argent et 46 en bronze. Les Égyptiens ont été de loin les champions incontestables de ces Jeux africains avec une moisson de 273 médailles, dont 102 en or, 98 en argent et 73 en argent. Le Nigéria s’est classé deuxième avec 127 médailles, dont 46 en or, 33 en argent et 48 en bronze. La troisième place est revenue à l’Afrique du Sud avec 83 médailles, dont 36 en or, 26 en argent et 25 en bronze. Alors que la 4e place a été remportée par l’Algérie avec 125 médailles, dont 33 en or, 32 en argent et 60 en bronze.