Pologne: l’adjointe du maire assassiné lui succède à Gdansk

La jeune juriste Aleksandra Dulkiewicz, qui avait secondé le maire assassiné de Gdansk Pawel Adamowicz, a largement remporté l’élection municipale anticipée dimanche, selon un sondage réalisé par un portail internet d’information local.

Ayant interrogé plus de mille personnes, les enquêteurs du portail Trojmiasto.pl ont estimé que 84% environ des électeurs avaient voté pour Mme Dulkiewicz, 39 ans, plus de 12% pour un metteur en scène de télévision conservateur, Grzegorz Braun, et 4% pour un entrepreneur et militant catholique local, Marek Skiba.

Pawel Adamowicz est mort le 14 janvier, après avoir été grièvement blessé au couteau la veille au cours d’une cérémonie publique.

Cette attaque, perpétrée par un homme sorti de prison et qui avait proféré des accusations contre un parti politique proche de sa victime, a soulevé une grande émotion en Pologne, de nombreux commentateurs et hommes politiques ayant attribué le drame au discours de haine présent dans le domaine public.

Mme Dulkiewicz a ensuite assuré l’intérim de son chef à la mairie.

Dimanche soir, déclarant ne pas savoir qui avait été élu maire, elle a remercié les habitants de Gdansk d’avoir participé au vote et aussi « ceux qui ont cru qu’elle était en mesure d’assumer cette charge ».

Les résultats officiels devraient être annoncés lundi.