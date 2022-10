Pose de la 1ère pierre de la nouvelle ambassade du Maroc à Abidjan

La nouvelle Chancellerie du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire, dont les travaux s’étendront sur 24 mois, sera bâtie sur une superficie de 1.740 m2L’architecture de l’édifice, un bâtiment R+3 avec deux sous-sols, valorise le patrimoine culturel marocain. La pose de la première pierre s’est faite en présence de la cheffe de la diplomatie ivoirienne, Mme Kandia Camara, de diplomates et de plusieurs autorités.

Selon l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, cet « évènement historique (…) établit une nouvelle phase de la coopération bilatérale constructive, qui confirme l’engagement du Royaume du Maroc à renforcer les relations de partenariats et de coopération effectives avec le pays frère ».

Le diplomate du Royaume chérifien s’est réjoui de ce que « cet édifice restera pour la postérité à l’instar de la construction de la mosquée Mohamed VI d’Abidjan ». Les relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et le Maroc durent depuis 1962.

La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, a dit que « ce chef d’œuvre qui va être réalisé » traduit « la symbolique de l’excellence des relations d’amitié et de fraternité qui existent » entre la Côte d’Ivoire et le Maroc.

L’Etat de Côte d’Ivoire bénéficie chaque année de centaines de bourses offertes par l’ambassade aux étudiants ivoiriens, afin d’aller parfaire leurs connaissances au Maroc. Elle a rappelé la mosquée en construction à Treichville, est également offerte par le Royaume chérifien à la communauté musulmane.