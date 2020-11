Poursuite judiciaire des opposants : Abdoul Kabélè se prononce

Abdoul Kabélè Camara un des candidats malheureux de la présidentielle du 18 octobre dernier, qui ne reconnaît toujours pas la victoire du président Alpha Condé a réagi le jeudi 12 novembre lors de la conférence de presse organisée par l’UFDG et l’ANAD.

Dans sa prise de parole l’ancien ministre délégué de la défense nationale a dénoncé la chasse aux sorcières organisée contre certains responsables de l’UFDG et d’autres opposants au 3ème mandat d’Alpha Condé.

Pour le président du parti RGD, c’est inadmissible voir inacceptable que des citoyens guinéens soient arrêtés pour leurs opinions.

« J’apporte tout mon soutien à mon frère Cellou Dalein et je veux dire que le pays ne doit pas évoluer de cette manière. Qu’allons-nous laisser aux générations futures quand on sait que dans le cas d’espèce, nous sommes face à une dictature. Les gens sont arrêtés de façon arbitraire sinon même quand un juge d’instruction est saisi, on envoie juste une convocation et on demande au citoyen de se présenter. Mais sans aucune procédure légale, on va prendre quelqu’un dans sa famille, on le kidnappe, ce sont des actes regrettables », a réagi Me Kabélè.

Poursuivant, le président du RGD a rappelé toute l’importance de faire prévaloir la paix dans notre pays.

« Qui a mieux à gagner si la paix règne dans le pays, c’est Alpha Condé; alors il doit œuvrer pour éviter les frustrations sinon si le peuple est désabusé, il va se lever pour se défendre et faire stopper l’injustice », a poursuivi l’ancien ministre délégué à la défense nationale.