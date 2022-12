Près de 1.500 personnes attendues à une veillée catholique à Abidjan

Ce grand temps de prière, qui en est à sa première édition, a lieu deux jours avant la célébration du premier anniversaire du sanctuaire marial de la Paroisse Notre Dame d’Afrique de Biétry, dans le Sud d’Abidjan.« Nous attendons environ 1.000 à 1.500 personnes pour ce grand temps de prière », dont le thème est « La délivrance des âmes », un moment où les chaînes du mal seront brisées d’autant plus que nous sommes en fin d’année, a dit ce week-end l’Abbé Jean Victoire Kablan.

Cette veillée se tiendra « le vendredi 16 décembre 2022, à partir de 19h jusqu’à 6h (GMT, heure locale) et il y aura une effusion de grâces et de bénédictions à la Paroisse Notre Dame d’Afrique de Biétry, précisément au sanctuaire marial Notre Dame d’Afrique de Biétry », a-t-il déclaré.

Vicaire à la Paroisse Notre Dame d’Afrique de Biétry, l’Abbé Jean Victoire a relevé que cette grande nuit de prière est dénommée « Les 1.000 Avé », insistant qu’« au cours de cette nuit, nous allons nous confier à la Vierge Marie et réciter le chapelet 1.000 fois Je vous salue Marie ».

Il a expliqué que « 1.000 est un chiffre d’accomplissement » et ce nombre correspond à cinq récitations du rosaire, un rosaire comprenant 200 Avé. Cette grande veillée se veut aussi un temps de spiritualité, de rencontre extraordinaire avec Dieu, « d’élévation, de restauration et d’avancement ».

L’Abbé Jean Victoire a fait savoir que cette veillée de prière n’est pas exclusivement réservée à ceux qui croient en Christ et aux catholiques. Ce temps de dévotion rentre dans le cadre du premier anniversaire de la dédicace du sanctuaire marial Notre Dame d’Afrique.

C’est le sanctuaire marial du secteur Abidjan Sud, a-t-il renseigné, insinuant que son premier anniversaire sera célébré ce dimanche 18 décembre 2022. Cette grotte mariale, baptisée sanctuaire Notre Dame d’Afrique de Biétry, a été dédicacée par le Nonce apostolique d’alors Paolo Borgia.

Chacun, dira-t-il, pourra venir prier avec la Vierge Marie, confier ses intentions et être sûr de bénéficier des grâces liées à son attachement et à sa foi au Seigneur, par la force de son intercession et la puissance de son action.

« L’objectif n’est pas seulement de toucher les chrétiens catholiques, mais de toucher tous ceux et celles qui veulent entrer dans l’intimité de Dieu, qu’ils soient catholiques, protestants, évangéliques, méthodistes, musulmans et animistes », a-t-il poursuivi.

L’Abbé Jean Victoire a mentionné qu’il s’agira de se rapprocher du transcendant en ayant pour appui la Vierge Marie, la mère de Jésus. A travers cet instant de grâce et de bénédiction, l’église catholique veut montrer également « l’unité » du corps de Christ.

La veillée se termine par une grande messe d’actions de grâces et de bénédictions à la Paroisse Notre Dame d’Afrique, l’une des paroisses les plus hétéroclites du pays avec des nationalités européennes, africaines, asiatiques et de tous les continents, a-t-il fait observer.

Au cours de cette veillée, interviendront des prédicateurs de renom dans le milieu de la foi chrétienne en Côte d’Ivoire, notamment le Père Raoul Mambo, le Berger Samuel Marie Diby, le Berger Epherlin de Lucrèce (communauté Cénacle) et le Curé de la paroisse, le Père Charles Koffi.