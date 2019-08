Près de 2 millions de personnes identifiées pour la couverture maladie universelle à fin juin 2019

Quelque 1 764 364 personnes ont été identifiées à fin juin 2019 en Côte d’Ivoire dans le cadre de la Couverture maladie universelle (CMU), une assurance sociale qui prend en compte le secteur formel et informel dans le pays, a appris APA vendredi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.«Les travaux nécessaires en vue du démarrage effectif de la généralisation progressive de la CMU se poursuivent. 1 764 364 personnes sur 4 millions, ont été identifiées à fin juin 2019. Les cotisations ont démarré depuis le 1er juillet 2019 et les prestations débuteront au 1er octobre 2019», a indiqué à la presse, Sidi Tiémoko Touré, le ministre ivoirien de la communication et des médias qui s’exprimait dans une conférence de presse sur le bilan semestriel du programme social du gouvernement (PS-GOUV) 2019-2020.

« Le gouvernement a, par ailleurs adopté un décret relatif à la répartition des cotisations dues au titre du régime général de base de la couverture maladie universelle des fonctionnaires de Côte d’Ivoire qui permet que 50% de ces cotisations soient financées par l’État », a rappelé M. Touré qui est, par ailleurs, le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Dressant un bilan à mi-parcours satisfaisant du PS-GOUV 2019-2020, M. Touré, a fait remarquer que le programme des filets sociaux octroyant une allocation trimestrielle de 36 000 FCFA aux ménages pauvres du pays ( soit 144 000 par an), prend en compte 50 000 bénéficiaires depuis le premier trimestre 2019 contre 35 000 familles à fin 2018.

« Sur le volet éducation, l’offre de réceptifs scolaire et préscolaire a été renforcée sur la période allant de septembre 2018 à ce jour avec l’ouverture de 524 nouvelles salles de classe au préscolaire et 2553 nouvelles salles de classe au primaire, 34 nouveaux établissements secondaires dont le lycée d’excellence de Grand-Bassam», a, entre autres, énuméré M. Touré.

Il a ajouté que 06 collèges ont été érigés en lycées, 04 établissements d’enseignement technique et professionnel sont en cours de construction tandis que 14 autres sont en réhabilitation.

Le Programme social du gouvernement ivoirien (2019-2020), d’un coût global de 727,5 milliards FCFA, se décline en 156 actions, 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d’accompagnement.

Il repose sur cinq axes stratégiques dont la fourniture aux populations des services de santé de proximité et l’accès des populations aux services essentiels: logement, énergie, transport, eau potable et aux biens et services de grande consommation à un coût abordable.

Le PS-GOUV 2019-2020, a notamment pour objectif , de permettre aux populations ivoiriennes, les plus vulnérables de voir leurs conditions de vie nettement améliorées.