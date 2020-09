Présidentielle 2020: Bouya Konaté investi candidat de l’UDIR

Les délégués des fédérations de l’Union pour la Défense des Intérêts Républicains (UDIR) de Conakry et de l’intérieur du pays ont officiellement choisi samedi 29 Août 2020 Bouya Konaté, candidat pour l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 en Guinée.

C’était à la faveur de la Convention Nationale du Parti qui s’est déroulée dans l’Amphithéâtre Malick Condé de l’Université Kofi Annan de Guinée (UKAG) en présence des représentants des partis politiques dont Diabaty Doré du RPR.

A l’occasion, tous les discours ont révélé les qualités de l’homme en l’occurrence Bouya Konaté actuellement président en exercice de l’UDIR et membre influent de la Coalition des partis de l’opposition extraparlementaire de Guinée.

Ouvrant le bal en liesse, le Secrétaire Général de l’UDIR, Imourana Traoré a expliqué les différentes raisons qui ont motivé la désignation de Bouya Konaté.

« J’accepte les demandes faites par les délégués des fédérations des quatre régions de la Guinée et ceux de Conakry. J’ai écouté leurs demandes avec attention, il s’agit d’aller avec la coalition à la présidentielle, ma demande à mon tour, est de dire aux jeunes d’arrêter d’accompagner les Présidents au cimetière mais plutôt d’accompagner les jeunes au pouvoir » a déclaré Bouya Konaté.

A noter que l’UDIR se dit parti de rupture qui est né pour que les pratiques néfastes d’hier et d’aujourd’hui cessent en vue de créer une société juste, prospère et solide dans laquelle le citoyen est souverain et prend les décisions basées sur la volonté et le bien de tous.