Présidentielle 2020: Cellou et Sidya Touré vont à nouveau s’allier

Les deux anciens premier-ministres qui ont eu de nombreuses contradictions ces derniers temps, comptent faire front commun pour barrer la route au Président Alpha Condé dans sa quête d’un troisième mandat.

« Etant donné que l’UFR est catégoriquement opposée à l’idée d’un troisième mandat pour le Président Alpha Condé, il n’y a pas de raison qu’on ne fasse pas front commun. Il peut y avoir des divergences au sein de l’opposition, au sein de toute entité d’ailleurs, mais le plus important est qu’on s’entende sur l’essentiel. Et pour le moment l’essentiel c’est d’œuvrer pour l’alternance en 2020 », a confié un proche collaborateur de Cellou Dalein Diallo. Selon notre interlocuteur, une rencontre entre Sidya Touré et Cellou Dalein n’est pas à exclure dans les prochains jours. Les deux anciens premier-ministres devraient discuter de la stratégie à adopter pour empêcher Alpha Condé de se présenter en 2020 pour un troisième mandat.