Présidentielle 2020 : DR OUSMANE KABA dénonce des bureaux de votes fictifs à Kankan

Le président du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES), Dr Ousmane Kaba qui s’est acquitté de son devoir civique le dimanche à Karifamoryah a dénoncé plusieurs cas d’anomalie qui conduisent d’entacher la crédibilité du scrutin dans la préfecture de Kankan.

Selon le président du PADES, candidat à l’élection présidentielle, plusieurs bureaux fictifs ont été enregistrés dans certaines villes de la région.

« À Kankan here, mes responsables ont dénombré plus de 449 bureaux, alors qu’il fallait y avoir que 331 bureaux seulement pour la commune urbaine. Il y a des quartiers qui se sont illustrés, tel qu’à Bordeaux nous avons dans une seule cour plus de 10 bureaux de vote. À Missiran, l’un des plus grands quartiers, nous avons compté 44 bureaux au lieu de 32. À Koumana, une sous-préfecture de Kouroussa, où le sous-préfet veut remplacer la CENI, il se mêle de tout, il s’applique même nos responsables d’être dans les bureaux de vote. À Fansan, un petit village à côté de Baro, chez le président Alpha Condé, nos militants sont molestés et ils n’arrivent même plus à voter. Nous avons également enregistré beaucoup de bureaux de vote fictifs… »