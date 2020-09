Présidentielle 2020/Guinée: Le MPDG de Siaka Barry tourne le dos à l’élection

Siaka Barry, président du MDPG (Mouvement Populaire Démocratique de Guinée), a annoncé le 08 septembre, sa non-participation à l’élection présidentielle du 18 octobre.

En effet selon Siaka Barry, ce choix courageux et audacieux fut une décision difficile à prendre pour son parti le MDPG, tiraillé entre ses intérêts propres du moment et l’intérêt supérieur de la nation.

« Nous au MPDG, avons résolument fait le choix de notre dignité, de notre honneur et de notre probité morale en gardant une foi inébranlable en l’avenir et en notre patrie, la Guinée. Et comme pour paraphraser le grand Syli, le camarade Ahmed Sékou Touré, père de l’indépendance et premier Président de la Guinée, nous disons que : « nous préférons la défense de la démocratie dans un combat patriotique difficile, à la défense de nos intérêts individuels, égoïstes et carriéristes, dans le reniement de la vérité et de nos valeurs », a alors expliqué l’ex-ministre des sports.

Le président du MPG a indiqué de plus que « tant que le parti au pouvoir, par ses faits et méfaits, s’inscrira dans le sens contraire de l’histoire, et érigera des entraves sur le noble chemin de l’alternance démocratique en Guinée, nous ne serons pas avec lui. ».

Pour rappel le président sortant Alpha Condé, candidat à sa succession, a reçu Siaka Barry en audience, il y’a quelques jours.

Source: Agence Guinée Presse