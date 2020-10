Présidentielle 2020 : la coalition citoyenne des libéraux pour l’alternance apporte son soutien à Cellou Dalein

Au siège de l’UFDG, le mardi 6 octobre, la Coalition citoyenne des libéraux pour l’alternance, une coalition de partis politiques et d’associations de jeunes, a déclaré son soutien à la candidature de Cellou Dalein Diallo, candidat de l’UFDG à l’élection présidentielle. Des militants du Bloc Libéral – qui a décidé de ne pas aller à cette élection – font partie de cette coalition « en tant que citoyens ». Créée pour barrer la route à Alpha Condé et permettre l’alternance démocratique en Guinée, la coalition s’est refusée la neutralité. Pour elle, choisir la neutralité, c’est ouvrir la possibilité à une « confiscation éternelle de la souveraineté du peuple de Guinée par Alpha Condé et son clan ».

Composée de plusieurs associations de femmes, de jeunes et organisations de la société civile sur toute l’étendue du territoire national, cette coalition est née après une comparaison entre les projets de société des différents candidats au scrutin présidentiel: « C’est après plusieurs constats et contestations également accompagnés de réflexions que nous avons fini de parcourir assez de projets de société proposés par les 12 candidats sur la liste pour la course aux élections présidentielles que nous avons décidé avec notre coalition d’apporter nos soutiens au candidat de l’UFDG pour l’alternance. Nous avons trouvé que c’est le mieux placé pour assurer une alternance, car son projet de société est le mieux adapté à la réalité de la vie et des besoins du Guinéen », explique Mariama Diallo, membre de la plateforme.

Dans sa quête d’alternance, la Coalition dit avoir été convaincue par le projet de société et la personnalité de Cellou Dalein Diallo. « En toute objectivité, après avoir parcouru les projets de société proposés, nous avons décidé de soutenir publiquement le candidat de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo », a déclaré madame Barry Kadiatou Diallo.

Pour une alternance en 2020, Mariama Diallo a aussi invité la population guinéenne à voter le 18 octobre : « Ce que je vais dire à tous les Guinéens d’où qu’ils se trouvent, c’est de retirer leur carte d’électeur et voter le 18 octobre pour l’alternance. C’est possible de se retenir, mais le vote est un droit pour tout citoyen », lance-t-elle.

Du côté de l’UFDG, Ousmane Gaoual Diallo, le responsable de la communication de l’UFDG a exprimé sa satisfaction face à ce soutien » C’est une satisfaction parce qu’elle (la Coalition) où nous questionnons chaque Guinéen de faire un choix entre la résignation face à une situation dangereuse pour notre tissu social, qui a mis en lambeau notre économie, qui a fini d’hypothéquer nos ressources naturelles et désorganiser notre société, et l’autre alternative d’espérance pour que chacun d’entre nous soit un acteur du vivre ensemble que nous voulons bâtir avec tous », a-t-il expliqué .