Présidentielle 2020: Le président de la CENI fait le compte rendu des activités réalisées

Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Kabinet Cissé a donné mardi, 04 août 2020, lors d’une conférence de presse, des informations relatives à l’organisation de l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

Le président de la CENI a indiqué que l’ensemble des commissaires et du personnel technique de la CENI sont à pieds d’œuvre et qu’à ce jour, plusieurs activités sont réalisées avec succès par l’institution à savoir : la mise en place des démembrements de la CENI de l’échelle communale à l’échelle sous-préfectorale (CECI, CEPI, et CESPI)

« Cette opération importante qui a concerné 4.916 personnes dont 155 nouveaux membres, a été facilitée par l’arrêt numéro AE 011 du 18 juin 2020 de la cour constitutionnelle relatif à la requête de la CENI demandant la reconduction des membres des démembrements. La formation des démembrements sur toute l’étendue du territoire national du 2 au 13 juillet par 76 formateurs nationaux et 1797 formateurs locaux. Le déploiement de 2000 opérateurs de saisie, 345 superviseurs communaux, 38 coordinateurs préfectoraux et 8 coordinateurs régionaux par l’opérateur local ETI. La mise en place de 2000 centres de recensement des électeurs sur toute l’étendue du territoire national communément appelé commissions administratives d’établissement et de révision des listes électorales (CAERLE), soit 10.000 personnes déployées en raison de cinq membres par CAERLE, et dont 6.000 membres ont été formés du 15 au 18 juillet. L’actualisation du découpage administratif par le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation et de la cartographie électorale précédée par la formation d’environ 1000 agents issus de la CENI et des structures décentralisées. Et l’enrôlement de 2.438 992 électeurs jugés problématiques par la mission des experts de la CEDEAO à la veille des législatives du 22 mars 2020, les nouveaux ayant 18 ans et plus et les non recensés », a détaillé le Président de la CENI devant la presse.

Outre l’appui technique, matériel et financier du gouvernement, d’autres actions ont été menées selon Mr Cissé.

« la diffusion des spots en langues nationales et l’implication des ONG avec une couverture nationale et la mise en place du comité des opérations électorales le 11 juillet de la révision à la distribution des cartes d’électeurs », a-t-il ajouté, tout en rappelant le respect des gestes barrières pendant les travaux