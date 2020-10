Présidentielle 2020 : l’UFDG publie les preuves de la victoire de Cellou Dalein Diallo

L’Union des Forces Démocratiques de Guinée ( UFDG) et ses alliés, ont publié mercredi des données pour prouver la victoire de Cellou Dalein Diallo au scrutin électoral du 18 octobre 2020.

Dans les informations mises à la disposition de la presse, l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) qui soutient la candidature de Cellou Dalein Diallo a fait recours à deux systèmes de remontée rapide des résultats sortis des urnes réalisés par deux fournisseurs différents.

Avec une très bonne organisation de l’équipe électorale, cela a permis à nos délégués et représentants sur le terrain d’envoyer les résultats par messagerie SMS à notre centrale d’appel.

« Le système SMS a permis d’avoir les résultats presque en temps réel juste après le dépouillement et l’annonce des résultats dans le bureau de vote », ont-ils déclaré.

Dalein et ses soutiens ont également utilisé des applications Android et Web pour recueillir des procès-verbaux via des tablettes et page internet (web). « Nous avons plus de 12 000 PV collectés dans notre système », rassurent-ils, précisant qu’ils disposent de preuves tangibles pour soutenir leurs affirmations.

Selon les données de l’UFDG, le candidat Cellou Dalein Diallo a remporté le scrutin dès le premier tour avec 53.54% des voix.