Présidentielle 2020: Mamadou Koulibaly engagé dans la collecte des parrainages

L’opposant ivoirien, Mamadou Koulibaly, président de Liberté et démocratie pour la République (Lider), est engagé à fond dans la collecte de parrainages en vue de constituer son dossier de candidature pour l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.Dans une vidéo postée sur Facebook, M. Mamadou Koulibaly a joint au téléphone quelques électeurs pour leur exprimer sa joie après lui avoir accordé leurs parrainages pour ces joutes électorales, une condition d’éligibilité pour tout candidat à l’élection du président de la République.

Après un premier appel lancé à l’un de ses admirateurs, se trouvant notamment à Duekoué, dans l’Ouest ivoirien, M. Mamadou Koulibaly, vêtu d’une chemise blanche assortie d’une cravate, s’est dit « honoré » de recevoir son parrainage, depuis son quartier général.

Eliane, un autre partisan, joint a laissé entendre des éclats de joies, affirmant être « très contente » de cet appel inopinée. « J’ai vu votre fiche de parrainage et j’appelais pour vous dire merci », a déclaré l’opposant ivoirien.

« Nous sommes nombreux, c’est parce qu’on ne se connaît pas tous et l’occasion est donnée maintenant avec ce parrainage et cette élection, à chacun sortir de là où il est, de nous rassembler, de serrer les coudes et puis de mettre un peu d’ordre dans notre pays », a dit M. Koulibaly.

A l’endroit d’un infirmier diplômé d’Etat qui l’a parrainé et qui rapporte être présentement à Issia (Ouest), le fondateur de Lider, Mamadou Koulibaly, a dit « merci pour la confiance », promettant s’il était élu, de « modifier pas mal de choses dans le système de la santé » du pays.

Pour M. Mamadou Koulibaly, cet acte de ses partisans est un « cadeau ». Toute chose qui l’a motivé à contacter certains pour témoigner de son enthousiasme. Selon une autre partisane résident à Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan, c’est un «honneur » d’entendre sa voix.

Plusieurs personnalités politiques ont déclaré leur candidature dont le chef de l’Etat sortant, Alassane Ouattara, l’ex-chef de la diplomatie Marcel Amon-Tanoh, l’ancien président Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, ex-allié au pouvoir) et l’ex-premier ministre Pascal Affi N’guessan du Front populaire ivoirien (FPI).

La candidature de M. Ouattara, elle, n’est pas acceptée par l’opposition qui demande au président sortant de « respecter sa parole » donnée devant le congrès le 5 mars 2020 à Yamoussoukro, de ne pas être candidat pour un troisième mandat, que lui interdit la Constitution.

L’éligibilité du chef de l’Etat sortant, Alassane Ouattara, alimente le débat politique ces dernières semaines. Alors que le camp présidentiel soutient que la Constitution de 2016 institue une IIIe République et remet le compteur à zéro, l’opposition évoque une continuité législative.

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, pouvoir) soutient que M. Ouattara, président de ce parti, est éligible au regard de la Constitution de la Côte d’Ivoire promulguée le 8 novembre 2016, et qui institue la troisième République et notre pays.

Après l’annonce de M. Ouattara de se porter candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020, des manifestants se réclamant de l’opposition, ont clamé leur désapprobation, protestant à Abidjan et dans quelques villes de l’intérieur du pays. Les heurts ont fait officiellement 5 morts et plus de 100 blessés.

Le processus électoral est engagé depuis le 16 juillet 2020 avec l’ouverture de la phase de dépôt des dossiers de candidature comprenant le parrainage, qui prend fin le 31 août 2020. Pour le parrainage citoyen, le candidat doit avoir 1% de l’électorat local dans 17 régions du pays.