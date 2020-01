Présidentielle 2020: Un vieil ami d’Alpha Condé lui conseille de céder la place à un autre

Lundi, sur les antennes de Radio France Internationale (RFI), le constitutionnaliste français, Edmond Jouve a répondu au micro de Christophe Boisbouvier. Considérant Alpha Condé,comme un grand ami, Il ne s’est pas privé de dire le fond de sa pensée dans le débat constitutionnel en Guinée.

En effet, pour Edmond Jouve, Alpha Condé était un grand ami et un grand révolutionnaire.

« Alpha Condé était un grand ami. Nous avons été professeurs-assistants ensemble à l’université Paris 1 et le reste. J’étais très impressionné par ce qu’il a mené à la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF). Il était, si vous le voulez, un grand révolutionnaire. Alors, aujourd’hui, le problème qui se pose est de savoir évidemment s’il va accomplir un nouveau mandat », a déclare t’il.

Quand à la question du supposé troisième mandant, de son ami, Alpha Condé, il admet qu’il est mieux de faire un certain temps et de laisser la place à quelqu’un d’autre ensuite. Parce que, selon lui chacun peut apporter des choses nouvelles au pays.

« Il mieux de faire un certain temps et ensuite de laisser la place, ne serait-ce que parce que chacun fait un petit peu à sa manière et peut apporter des choses nouvelles au pays qu’il aspire à présider. Alors, s’il fallait dire oui ou non, je dirais non, il vaut mieux limiter les mandats ». Déclare Edmond Jouve