Présidentielle 2020: L’USSEL a lancé ses activités le 11 septembre

L’USSEL (Unité Spéciale de Sécurisation des Elections) a lancé ses activités vendredi 11 septembre. Le lancement a au lieu à son siège situé non loin du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale à Kaloum.

Une unité mixte comprenant l’ensemble des agents de la police, de la protection civile et de la gendarmerie composent l’USSEL. Elle se charge d’assurer la sécurité avant, pendant et après les élections. Ainsi que les matériels électoraux, les bureaux de vote, les observateurs et les résultats du vote.

Au lancement des activités, le DG Général Ibrahima Baldé, haut commandant de la gendarmerie, a précisé le rôle de l’USSEL. Elle peut en effet conseiller, et ne prendra toutefois aucune initiative qui ne vienne pas de la CENI.

Le Général Baldé a réitéré l’engagement de l’USSEL au Président de la CENI pour un bon déroulement du processus électoral. « Toutes vos injonctions, vos instructions liées à nos attributions vont être soutenues, supportées et exécutées à la lettre et à la seconde » a t-il assuré.

Le Président de la CENI, Kabinet Cissé, a quant à lui, affirmé que la sécurisation est indispensable dans le processus électoral pour son bon déroulement. Notamment la remontée des résultats au niveau des points de centralisation.

Source: Agence Guinée Presse