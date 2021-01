Présidentielle américaine: Trump cherche à faire pression sur Raffensperger pour modifier le résultat des élections en Géorgie

Le Washington Post, a obtenu un enregistrement téléphonique du Président Trump qui tentait d’obtenir une modification des résultats en Géorgie.

Lors d’un appel téléphonique datant du 2 janvier 2021, le président Trump a insisté sur le fait qu’il avait gagné l’État de Géorgie et menaçait le secrétaire d’Etat géorgien Brad Raffensperger de vagues conséquences juridiques.

En effet, Trump a pressé le membre de son parti à lui trouver « suffisamment de voix » et à « recalculer » le résultat. « Je veux juste ceci. Je veux juste trouver 11.780 votes, ce qui est une de plus que ce dont nous avons besoin, parce que nous avons remporté l’Etat. (…) Il n’y a aucune chance que j’aie perdu la Géorgie. Nous avons gagné avec plusieurs centaines de milliers de voix », a-t-il répété.

Or, les résultats des élections ont déjà été recomptés deux fois en Géorgie. Et aucune preuve de fraude n’a été rapportée. Alors, pendant la conversation, Raffensperger a tenté de dire au président qu’il s’appuyait sur des théories du complot et de fausses informations, et que l’élection de Joe Biden était avérée. « Nous pensons que les résultats sont corrects ».

De plus, cet échange qui semble peut équivoque, soulève des interrogations légales selon des experts. Une enquête a été ouverte sur des éventuelles violations civiles et pénales commises par le Président Trump au cour de cet appel.

En outre, David J. Worley, un avocat d’Atlanta, a déclaré lors d’une interview avec le Washington Post » C’est un crime de solliciter la fraude électorale, et demander au secrétaire de changer les votes est une définition classique de la fraude électorale »