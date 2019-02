Présidentielle au Sénégal: une Ong islamique contre le vote confrérique ou ethnique

L’Ong islamique Jamra invite, dans un communiqué de presse reçu samedi à APA, les candidats et les Sénégalais à dénoncer tout appel au vote confrérique ou ethnique à la présidentielle 2019, dont le premier tour est prévu dimanche.« Jamra (…) en appelle instamment à la responsabilité des élites politiques en compétition pour qu’elles daignent exhorter leurs partisans à la mesure, afin qu’au terme de cette dernière ligne droite, qui nous sépare du jour fatidique du 24 février 2019, notre pays puisse en sortir résolument grandi. Que l’on bannisse donc toute insinuation au vote régionaliste, ethnique voire confrérique », écrit l’Ong.

Elle invite : « Gardons présent à l’esprit que les Sénégalais sont avant tout des frères, animés, sous l’inspiration de leurs vaillants aïeux, d’une commune volonté de vie commune. N’oublions pas que la vie du Sénégal ne s’arrête pas le 24 février 2019 ».

Poursuivant, Jamra estime qu’il faut veiller tous à ce que la volonté du peuple sénégalais, qui aura librement choisi parmi les cinq prétendants à la Magistrature suprême, celui qui conduira sa destinée pour les cinq années avenir, soit rigoureusement respectée.

« Que celui que les électeurs sénégalais auront investi de leur confiance veuille, dès à présent, renonce à toutes formes de représailles ou de chasse-aux-sorcières, qui auront embrasé et ensanglanté beaucoup de pays africains, dès les premiers balbutiements de leur expérience démocratique, durablement compromise. Que celui qui sera plébiscité par le Peuple Souverain sache qu’il est, de facto et de juré, devenu le Président de tous les Sénégalais et non celui d’un clan, d’une ethnie, d’une confession religieuse, d’une région », écrit Jamra.

Au total, 6 683 043 électeurs sont appelés dimanche aux urnes pour départager les cinq candidats, dont le chef de l’Etat sortant, Macky Sall.