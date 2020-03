Présidentielle bissau-guinéenne : Baciro Dja soutient Simões Pereira

Baciro Dja, le candidat malheureux du Front patriotique du salut national (Frepasna) à l’élection présidentielle a déclaré, jeudi à Bissau, qu’il compte soutenir Domingos Simões Pereira, le candidat du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée Bissau et du Cap-Vert (PAIGC) qualifié au second tour du scrutin prévu le 29 décembre prochain.Pour matérialiser cette entente, Baciro Dja, le chef de file du Frepasna et Adiatu Djaló Nandigna ont signé un accord au siège du Front patriotique du salut national. Crédité de 7226 voix au premier tour, soit 1,28 % des suffrages valablement exprimés, Baciro Dja qui fut Premier ministre, est persuadé que Domingos Simões Pereira est « le mieux préparé » pour diriger le pays.

Avant de se décider, M. Dja affirme qu’il a été démarché par les partis des deux candidats en course. Il s’agit du PAIGC de Domingos Simões Pereira et du Mouvement pour l’alternance démocratique (Madem-G15) d’Úmaro Sissoco.

« Des deux candidats, nous concluons que Domingos Simões Pereira est le plus responsable. Il a montré qu’il est temps d’unir les Bissau-guinéens. Pour les résultats du premier tour, nous constatons que des électeurs de toutes les religions et de tous les groupes ethniques lui ont fait confiance », a assuré Baciro Dja.

Le leader du Frepasna, voulant aider son favori à accéder à la magistrature suprême, a martelé qu’il est en mesure de fournir 4 % de voix, son score aux Législatives du 10 mars dernier, à Domingos Simões Pereira.

A en croire Adiatu Djaló Nandigna, le soutien du Frepasna mettra son candidat à l’aise au second tour, non sans saluer la « clairvoyance » de Baciro Dja pour s’être positionner « du bon côté ».

« Domingos Simões Pereira est un candidat d’envergure nationale qui a le soutien de différents mouvements et citoyens ayant compris que l’intérêt de la Guinée-Bissau est au-dessus de tout », a expliqué Adiatu Djaló Nandigna.