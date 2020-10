Présidentielle du 18 octobre : L’UFDG parle de falsification des résultats

L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) reste convaincue de la victoire de son candidat Cellou Dalein Diallo lors du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Dans une déclaration lue, le mardi 20, dans son quartier général , le Directeur de campagne de Cellou Dalein, Dr Fodé Oussou Fofana, a d’abord déploré le meurtre de quatre personnes après l’annonce par son président de sa victoire. Puis, il affirme que le dépouillement fait par la commission électorale de l’UFDG donne une large victoire à Cellou Dalein dès le premier tour.

« Suite à l’annonce de notre victoire dès le premier tour de l’élection présidentielle du 18 octobre, nous tenons à remercier sincèrement les Guinéens qui sont sortis massivement pour exprimer leur joie tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays.

Nous voudrons cependant déplorer avec vous la mort de quatre adolescents tués par les forces de défense et de sécurité aux ordres d’Alpha Condé. Prions pour le repos de leurs âmes.

Nous vous informons que la Commission électorale du Parti a collecté plus de 70% des PV des 14.938 bureaux de vote du pays.

L’état actuel de notre dépouillement de plus de 80% indique clairement que notre victoire au premier tour est irréversible.

Bien sûr, Alpha Condé est en train de tout mettre en œuvre pour faire modifier les résultats issus des urnes en sa faveur. Les administrateurs territoriaux, les forces de défense et de sécurité, les Ministres et hauts cadres de l’Administration centrale et certains Magistrats sont tous mobilisés pour réaliser cette fraude à grande échelle.

C’est ainsi qu’on a déjà enregistré, à plusieurs endroits, des substitutions ou des falsifications des PV, l’enlèvement et la disparition d’urnes, le refus de dépouillement des PV dans les bureaux de vote conformément au Code électoral, l’expulsion des BV ou des CACV de nos représentants.

Nous invitons la majorité qui a voté pour nous à afficher le comportement digne et patriotique du vainqueur en faisant preuve de retenue et de responsabilité. Nous vous rassurons aussi que cette fois, personne ne nous volera notre victoire ! ».