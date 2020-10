Présidentielle en Côte d’ivoire : démarrage des campagnes électorale ce jeudi 15 octobre 2020

Ce jeudi 15 octobre 2020, sonne le démarrage des campagnes électorales pour l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

En effet, à deux semaines de la date du vote, la CEI vient de lancer la campagne électorale. Celle-ci concernera les différents candidats déclarés aptes par le conseil constitutionnel pour cette élection.

Pour cette occasion, le président de la CEI M. Coulibaly Kuibiert a adressé un message aux candidats, mais aussi aux électeurs. Concernant les candidats, ce dernier les a appelés à battre leur campagne dans une légalité, sans débordement. Ces derniers devront suivre à la lettre les textes du code électoral et de bonne conduite. « Battre campagne librement et en toute légalité, c’est observer, strictement, le Code électoral et le Code de bonne conduite que vous vous êtes librement donnés », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il a rappelé la nécessité de sensibiliser les électeurs lors de la campagne. « Il est important d’enseigner et d’éduquer les électeurs au vote, et surtout au vote utile. C’est, justement, à cette fin que la CEI a mise à votre disposition des spécimens de bulletins de vote ».

Quant aux électeurs, le président de l’institution a invité chaque citoyen à la responsabilité citoyenne dans la désignation du prochain Président de la République. « Vous aurez à opérer un choix pour l’intérêt commun, un choix qui impactera nécessairement le devenir de notre pays et le bien-être de toutes les populations qui vivent en Côte d’Ivoire », a-t-il lancé.

Pour le bon déroulement de l’élection, la CEI a réitéré son message de civisme, de discipline et de non-violence en faveur des candidats et électeurs.

Cependant, notons que le lancement de ces campagnes se fait dans une ambiance politique partiellement tendue. Rappelons qu’un mot d’ordre de désobéissance civile a été lancé par l’opposition ivoirienne.