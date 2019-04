Présidentielle en Mauritanie : le premier tour fixé au 22 juin 2019

Le premier tour de l’élection présidentielle mauritanienne aura lieu le samedi 22 juin 2019, rapporte un décret signé par le président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz et dont APA a reçu copie ce mercredi.Pour sa part, le second tour de la présidentielle, s’il a lieu, est prévu le 6 juillet, renseigne le décret ajoutant que les Forces armées et de sécurité voteront la veille du scrutin, une mesure habituelle destinée à les libérer afin qu’elles puissent assurer le maintien de l’ordre dans les bureaux de vote.

La campagne électorale sera ouverte le 7 juin et va durer 14 jours. Pour l’heure, il y a cinq candidats potentiels : l’ex ministre de la Défense Mohamed Ould Ghazouani, l’ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, le leader antiesclavagiste Biram Dah Abeid, Mohamed Ould Maouloud et Hamidou Baba Kane.

La liste des candidats à la présidentielle pourrait s’allonger puisque le délai limite de dépôt des candidatures n’expire que le 8 mai, selon le même décret.

La liste définitive des candidats sera rendue publique le 22 mai prochain.