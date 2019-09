Présidentielle en Tunisie : un taux de participation de 16,3% à la mi-journée

Le taux de participation pour le premier tour de la présidentielle de dimanche en Tunisie a atteint 16,3% à 13 heures (12H00 GMT), a appris APA auprès de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élection (ISIE).A titre comparatif, le taux de participation de la présidentielle de 2014 se situait à 12% à la mi-journée avant d’atteindre 60% à la clôture des bureaux de vote.

Sur un total de 26 candidats dont les dossiers ont été validés, seuls 24 sont désormais en course. Deux candidats, à savoir Mohsen Marzouk du parti Machrou Tounes et Slim Riahi du parti Union Patriotique Libre ont décidé vendredi, de se retirer de la course et appelé leurs sympathisants à voter en faveur du candidat indépendant Abdelkarim Zbidi.

Seules deux femmes sont en lice, notamment l’avocate à la Cour de cassation, Abir Moussi et l’ancienne ministre du Tourisme, et directrice du cabinet présidentiel Salma Elloumi Rekik.

Initialement prévue en novembre, après les législatives du 6 octobre, l’élection présidentielle a été avancée de deux mois, en raison du décès le 25 juillet dernier du chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi

Quelque 7 millions de Tunisiens sont attendus à cette consultation pour choisir le successeur d’Essebsi dont l’épouse est également décédée ce dimanche à l’âge de 83 ans.