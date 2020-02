Présidentielle ivoirienne: la date de désignation du candidat du RHDP sera connue en février

Le Conseil politique du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir en Côte d’Ivoire) se réunira en ce mois de février pour arrêter la date de la désignation de son candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020, a annoncé dimanche à Abidjan, le président ivoirien Alassane Ouattara qui préside ce parti politique. « (…) Je vous exhorte donc à l’union, à la solidarité et au renforcement de l’esprit d’équipe. Investissez massivement le terrain et encouragez nos compatriotes à se faire établir leurs documents d’état civil et leurs cartes d’identité en vue de l’enrôlement électoral», a dit M. Ouattara qui s’exprimait lors d’une cérémonie d’échanges de vœux avec les militants de son parti.

Pour ma part, a-t-il ajouté « je réunirai le Conseil politique durant ce mois de février, pour arrêter la date de la désignation du candidat du RHDP».

Auparavant, le président ivoirien a dit sa foi en la victoire du RHDP au premier tour de la présidentielle d’octobre prochain, assurant que ce scrutin sera apaisé.

« Je vous exhorte donc, sans plus tarder, à investir le terrain afin de porter aux populations le message de paix, d’union et de rassemblement du RHDP, en vue d’apporter des solutions concrètes aux problèmes de nos concitoyens», a-t-il conseillé à ses militants.