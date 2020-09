Présidentielle ivoirienne: les commissions électorales locales seront installées à partir du 15 septembre prochain

Les Commissions électorales locales ivoiriennes et l’élection des membres de leurs bureaux respectifs à l’échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal seront installées à partir du 15 septembre prochain sur toute l’étendue du territoire national, a appris APA jeudi auprès de la Commission électorale indépendante ( CEI, organe électoral en Côte d’Ivoire).« Il sera procédé à partir du 15 septembre 2020 à l’installation des commissions électorales locales et à l’élection des membres de leurs bureaux respectifs, à l’échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal sur toute l’étendue du territoire national ainsi que dans les commissions électorales des représentations diplomatiques à l’étranger», a annoncé l’institution électorale ivoirienne dans un communiqué.

Par conséquent, la CEI a invité les partis et groupements politiques et le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation à proposer ou à confirmer, auprès de son secrétariat permanent la liste de leurs représentants dans les commissions électorales locales et à l’étranger au plus tard le 10 septembre 2020.

Fin juillet dernier le gouvernement ivoirien a marqué son accord pour la recomposition des commissions locales de la Commission électorale indépendante ( CEI) comme prescrit par l’arrêt du 15 juillet 2020 de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire dite Suy Bi Gohoré Émile et autres contre la République de Côte d’Ivoire.

L’opposition ivoirienne, rappelle-t-on, avait saisi auparavant cette juridiction africaine estimant que la CEI est déséquilibrée en faveur de la coalition au pouvoir.