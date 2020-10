Présidentielle ivoirienne: tous les électeurs pourront voter librement (Coulibaly-Kuibiert)

Tous les électeurs pourront voter librement à l’élection présidentielle ivoirienne prévue samedi sur toute l’étendue du territoire national, a assuré vendredi soir dans un message, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, le président de la Commission électorale ivoirienne ( CEI), l’institution chargée d’organiser les élections en Côte d’Ivoire. « Le droit de vote est reconnu à tous les électeurs qui en remplissent les conditions, c’est-à-dire les ivoiriens et les ivoiriennes inscrits sur la liste électorale. L’élection a lieu ce samedi 31 octobre et non le dimanche. Tous les électeurs pourront voter librement », a promis M. Coulibaly dans ce message transmis à APA.

Par ailleurs, le président de l’institution électorale ivoirienne a souligné que pour ce scrutin présidentiel, les bureaux de vote ouvriront à 08h et fermeront à 18h (heure locale et GMT), soit 10 heures de vote.

« La CEI a relevé les défis un à un pour arriver à ce jour de scrutin. Elle compte également relevé celui-ci et promet que cette élection sera libre, transparente et crédible», a assuré M. Coulibaly, estimant que ce scrutin présidentiel constitue un « tournant décisif» pour la démocratie ivoirienne.

« La Commission électorale indépendante s’engage à rendre public et en toute transparence les résultats provisoires du scrutin dans les délais prescrits par la loi», a également promis le président de la CEI pour qui il est du devoir des ivoiriens « d’être exemplaires ».

L’opposition ivoirienne qui conteste la candidature du président sortant Alassane Ouattara au scrutin présidentiel de samedi, a appelé à la désobéissance civile et au boycott de cette élection.

Quatre candidats à savoir Alassane Ouattara (Pouvoir), Henri Konan Bédié et Pascal Affi (Opposition) et Kouadio Konan Bertin ( Indépendant) ont été retenus par le Conseil constitutionnel ivoirien pour cette élection présidentielle.