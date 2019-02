Présidentielle nigériane : Buhari et son épouse ont voté à Katsina

Les bureaux de vote ont ouvert, samedi à 8 heures au Nigeria, pour l’élection d’un nouveau président et des membres de l’Assemblée nationale.Parmi les premiers électeurs à accomplir leur devoir civique, figuraient le président sortant, Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession sous la houlette du parti All Progressives Congress (APC, au pouvoir) et son épouse, Aisha Buhari.

Selon la presse locale, le président Muhammadu Buhari et son épouse Aisha ont été les premiers à voter dans leur bureau de vote de Daura dans l’État de Katsina.

Buhari et son épouse sont arrivés exactement au PU003 (bureau de vote) à Sarkin Yara Ward à 8 heures du matin et ont voté sans aucun problème.

« Après avoir accompli son devoir civique, Buhari est resté à côté du bureau de vote pour savoir pour qui sa femme a voté, ce qui a fait rire tout le monde », rapporte la presse locale.

Elle ajoute : « Quand Buhari est sorti de l’isoloir pour voter, on l’a clairement entendu plaisanter avec Aisha en disant : J’ai dû jeter un coup d’œil parce que tu es de l’État d’Adamawa, d’où est originaire le candidat du Parti démocratique populaire (PDP), Alhaji Atiku Abubakr ».