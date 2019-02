Présidentielle nigériane : l’opposant Atiku Abubakar a voté dans l’État d’Adamawa

Le candidat du Parti démocratique populaire (PDP) à la présidentielle nigériane, Alhaji Atiku Abubakar a voté, samedi matin, dans l’État d’Adamawa.Selon la chaîne de télévision nigériane Channel Television, l’ancien vice-président du Nigeria et son épouse ont été accrédités à 10h01 et il a voté quelques minutes plus tard.

S’exprimant après avoir voté, le candidat du PDP s’est dit impressionné par le taux de participation des électeurs. De son côté, le candidat à la vice-présidence du PDP, Peter Obi, s’est dit satisfait du processus électoral.

Obi a déclaré, après avoir voté à Umudinma Kafi dans la circonscription d’Agulu 2, dans la zone d’administration locale d’Anaocha, dans l’État d’Anambra : « J’ai confiance dans le processus, mais cela ne signifie pas que le processus est parfait ».

Il a indiqué qu’il lui a fallu trop de temps pour examiner le processus.

« Eh bien, je ne suis pas tendu, mais le système présente encore des failles pour beaucoup de gens », a-t-il dit.

M. Obi, qui est également le gouverneur sortant de l’État d’Anambra, a déclaré qu’il est trop tôt pour évaluer les résultats des élections.

Il a conseillé à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) d’examiner certains problèmes liés au matériel électoral.

Commentant le harcèlement de certains chefs du PDP par des agents de sécurité hier soir, M. Obi a déclaré que la plupart des gros bonnets de son parti, y compris lui-même, avaient été harcelés.

« Je ne sais pas s’ils ont été arrêtés, mais la plupart d’entre eux ont été harcelés, y compris moi. Je m’attends à des élections permettant aux Nigérians de déterminer leur avenir. Le harcèlement est une source de problèmes pour le pays », a poursuivi M. Obi.