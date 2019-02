Présidentielle sénégalaise: 283 435 électeurs inscrits à Ziguinchor

Au total, 283 435 électeurs sont inscrits à Ziguinchor (sud) pour la présidentielle 2019, dont le premier tour est prévu ce 24 février.Ces électeurs sont répartis dans 674 bureaux de vote et 308 lieux de vote. C’est le département de Bignona qui rafle la mise avec 128 529 électeurs répartis dans 334 bureaux de vote et 190 lieux de vote.

Ziguinchor suit le peloton avec 125 154 électeurs qui vont accomplir leur devoir civique dans 264 bureaux et 71 lieux de vote. Le département d’Oussouye boucle la boucle avec 29 752 électeurs affectés dans 76 bureaux de vote et 47 lieux de vote.

La carte électorale de la région de Ziguinchor a grandi de trois nouveaux lieux de vote qui ont été mis en place. Il s’agit des lieux de vote de Castors, de Goumel et de Diabir. Cette situation a conduit l’autorité administrative à prendre certaines mesures puisque tous les électeurs orientés vers ces nouveaux centres devront disposer de nouvelles cartes d’électeur. «On nous a proposé la création d’un lieu de vote à Goumel, à Diabir et à Castors. Ce sont ces propositions que l’autorité vient d’accepter et en a tiré la conséquence», a expliqué Ibra Fall, le Préfet de Ziguinchor.

Ce dimanche, 6 683 043 électeurs sont appelés aux urnes pour départager les cinq candidats, à savoir Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Issa Sall et Madicke Niang.