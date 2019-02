Présidentielle sénégalaise : 8 000 000 de bulletins de vote pour chaque candidat

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye a annoncé, mercredi à Dakar, l’impression de 8 000 000 de bulletins de vote pour chacun des cinq candidats à la présidentielle du 24 février 2019.« Pour chacun d’entre eux (candidats), on a imprimé 8 000 000 de bulletins, soit une majoration de 20% par rapport au fichier électoral (qui compte au total 6.683.043 électeurs)», a déclaré Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Il s’adressait à la presse en marge d’une cérémonie d’acheminement du matériel électoral restant pour les régions de l’intérieur du pays en vue de la présidentielle dont l’organisation, selon la Direction générale des élections (Dge), a coûté près de 14 milliards f cfa.

Il a expliqué que le matériel électoral « léger » constitue « les bulletins des cinq candidats qui ont été retenus, les enveloppes, les fiches d’émargement, les exemplaires du Code électoral, tous les matériels qui doivent aller jusqu’aux bureaux de vote ».

Une innovation a été apportée cette année, a poursuivi le ministre, soulignant que celle-ci vise à « éviter les problèmes qui souvent ont été rencontrés lors des élections passées, à savoir les bulletins de certains candidats qui étaient en rupture ».

« Cette fois ci, nous avons déjà pré-conditionné des paquets à partir de l’imprimerie. Comme on a la taille du nombre d’électeurs par bureau de vote, on peut connaitre le nombre d’électeurs par commune, par département et par région, et par sous-préfecture », a indiqué Aly Ngouille Ndiaye.

Le week-end dernier, tous les matériels de Dakar et de la diaspora ont été acheminés, a dit le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, affirmant que « toutes les dispositions sont prises pour la sécurité dans les centres de vote à 48h avant le jour du scrutin afin que le scrutin se déroule bien ».