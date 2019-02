Présidentielle sénégalaise : A Ndame (Touba), le scrutin aura lieu dans « de bonnes conditions »

La présidentielle sénégalaise, dont le premier tour est prévu ce 24 février 2019, se déroulera « dans de bonnes conditions » dans l’arrondissement de Ndame (centre) qui comptent 291194 parmi lesquels Me Madické Niang, un des cinq candidats à cette échéance électorale, a affirmé, dans un entretien accordé à APA samedi, le sous-préfet de cette localité.« Le ministère chargé des élections a très tôt mis à notre disposition le matériel électoral et on a commencé à l’acheminer dans les différents centres de vote depuis mi-janvier. Nous pouvons dire, à ce jour, veille du scrutin, que nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés », a soutenu Mansor Diallo.

Il a également précisé que l’acheminement des bulletins de vote qui devait se faire concomitamment avec l’installation des forces de défense et de sécurité est aussi « effectif » parce que « les agents de la police et de la gendarmerie sont là depuis avant-hier (jeudi) ».

« Nous pouvons donc dire que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du scrutin demain, le 24 février 2019 », a-t-il martelé.

Plusieurs bureaux de vote avaient été saccagés à Touba lors des législatives de 2017et pour ce scrutin, Mansor Diallo prévient que seules les personnes munies de cartes électeurs auront accès aux centres de vote. Et une fois leur devoir civique accompli, elles seront invitées à « rentrer chez eux et à éviter tout rassemblement sur les voies publiques ».

Il a, par ailleurs, signalé qu’il a été interdit au personnel siégeant dans les bureaux de vote d’interrompre le scrutin pour déjeuner « parce qu’il risque de retarder le vote et d’empiéter sur l’heure de fermeture des bureaux de vote fixée à 18h ».

L’arrondissement de Ndame compte 73 lieux de vote et l’Université Touba Darou Khoudouss Touba avec ses 151 bureaux de vote sur un total de 637 en est le plus important centre de vote devant celui de Darou Marnane (87 bureaux de vote) où le candidat de la coalition Madické 2019, Me Madické Niang est attendu demain aux environs de 12h.