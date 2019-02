Présidentielle sénégalaise : des foules d’électeurs à Touba (centre)

Les habitants de la cité religieuse de Touba (centre) se sont massivement déplacés, dimanche, pour accomplir leur devoir civique pour l’élection présidentielle du 24 février 2019, a constaté APA.Des électeurs de tout âge ont pris d’assaut les bureaux de vote dès leur ouverture à 8h. Et actuellement, on observe de longs rangs devant les bureaux de vote, certains électeurs étant assis à même le sol et décidés de voter avant de quitter les lieux. « C’est une affluence record », selon un conducteur de taxi qui a souhaité garder l’anonymat.

Un important dispositif sécuritaire veille au bon déroulement du scrutin. Seuls les citoyens munis de cartes électeur sont autorisés à pénétrer dans les bureaux de vote. Et une fois le vote accompli, ils sont priés de déserter les lieux.

Aucun incident n’a pour le moment été noté dans cette ville où des bureaux de vote avaient été saccagés lors des législatives de 2017.

Pour cette présidentielle, le nombre total de lieux de vote est de 6919 et le nombre total d’électeurs est de 6.683.043 (6.373.451 à l’intérieur et 306.592 à l’extérieur). Les bulletins imprimés sont au nombre de 40.100.000, soit 8.020.000 par candidat.