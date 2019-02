Présidentielle sénégalaise : les observateurs de l’UE saluent « un scrutin transparent »

L’élection présidentielle sénégalaise du 24 février 2019 a été calme et transparente, a indiqué, mardi à Dakar, la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE), qui a également noté « une forte mobilisation des électeurs », malgré « un blocage du dialogue politique et un manque de confiance entre opposition et majorité ».« Le scrutin était calme et transparent, marqué par une forte mobilisation des électeurs. Le vote a été évalué positivement par nos observateurs. L’élection présidentielle s’est cependant déroulée dans un climat caractérisé par un manque de confiance et un blocage du dialogue entre l’opposition et la majorité », a souligné Elena Valenciano, la cheffe de la MOE UE lors d’une conférence de presse de présentation des premières observations de la mission.

Dans son discours dont APA a obtenu une copie, Mme Valenciano a relevé que les procédures ont généralement été respectées dans les bureaux de vote observés, à l’exception de la vérification de présence d’encre indélébile sur les doigts des électeurs, qui n’était pas systématique.

Les observateurs européens ont également rencontré des cas isolés d’électeurs détenant leur carte qui n’ont pas pu voter parce que leurs noms ne figuraient pas sur les listes d’émargement.

« Dans l’ensemble, a poursuivi Elena Valenciano, les procédures de dépouillement ont été conduites de manière transparente et ordonnée. La centralisation des résultats a été évaluée positivement dans la quasi-totalité des Commissions de recensement des votes observées. Les candidats y étaient généralement représentés et les procédures appliquées de façon transparente et consensuelle ».

La Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE), présente au Sénégal depuis le 15 janvier 2019, a déployé 126 observateurs dans les 14 régions administratives du pays pour la présidentielle, à laquelle ont participé cinq candidats dont le président sortant, Macky Sall.

Réagissant à l’élection présidentielle, les Etats Unis ont, par le biais de leur ambassade à Dakar, félicité mardi « les Sénégalais pour ce scrutin pacifique ».

« Nos équipes d’observateurs ont sillonné le pays et ont été impressionnées par l’organisation et la discipline du processus électoral. Nous attendons patiemment la publication des résultats officiels et nous nous réjouissons de travailler avec le président élu du Sénégal. Nous valorisons notre relation avec le Sénégal, qui est enracinée dans des valeurs communes (la prospérité, la sécurité et la bonne gouvernance) », écrit l’ambassade américaine dans son communiqué.