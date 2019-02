Présidentielle sénégalaise : l’OIF déploie une mission d’information et de contacts

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dans un communiqué reçu mercredi à APA, annonce que sa Secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, a dépêché une mission d’information et de contacts au Sénégal pour le premier tour de l’élection présidentielle du 24 février 2019.« Conduite par l’ancien Premier ministre de Sao Tomé et Principe, Patrice Emery Trovoada, et composée d’un parlementaire, de personnalités politiques et d’experts de haut niveau, provenant de pays membres de la Francophonie, la mission séjournera au Sénégal du 19 au 26 février 2019 », renseigne le communiqué.

Pour bien effectuer leur travail, les membres de la mission de l’OIF s’entretiendront avec les autorités nationales, les candidats, les organes de gestion et de contrôle des élections, les organisations de la société civile ainsi qu’avec les missions électorales présentes sur le terrain et les partenaires internationaux accrédités au Sénégal.

« Les constats et observations recueillis sur le terrain permettront à la mission de la Francophonie de recenser les bonnes pratiques électorales développées à cette occasion et pouvant faire l’objet d’échanges de bonnes expériences dans d’autres États de l’espace francophone », indique le document.

Le cas échéant, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) envisage de formuler « des recommandations visant à renforcer et à consolider les acquis et les avancées démocratiques au Sénégal ».

Le Sénégal fait partie des 54 membres de l’OIF auxquels s’ajoutent 7 membres associés et 27 observateurs.