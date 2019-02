Présidentielle sénégalaise: Macky Sall en tête en Guinée avec 63,52% des voix

Selon les résultats enregistrés au niveau de la Délégation extérieure de la commission électorale nationale autonome (DECENA) en Guinée, Macky Sall a remporté le scrutin avec 63,52% des voix.Ainsi, sur un total de 2981 inscrits, 1 434 ont voté et il y a 3 bulletins nuls. Le président sortant Macky Sall a obtenu 909 voix, soit 63,52%. Idrissa Seck a eu 203 voix, soit 14,19%. Pour sa part Ousmane Sonko, bénéficie de 283 voix, soit 19,78%. Quant à Madické Niang et Elhadj Sall, ils ont espectivement 20 et 16 voix, soit 1,40% et 1,12%.

Au total, 6 683 043 électeurs étaient appelés aux urnes dimanche pour départager les cinq candidats à la présidentielle sénégalaise.