Présidentielle sénégalaise : « maintenant, la parole revient au peuple » (Idrissa Seck)

Idrissa Seck, candidat à la présidentielle, après avoir voté ce dimanche à l’école d’application Malick Kaïré Diaw, dans la commune de Thiès ouest, a soutenu qu’il appartient désormais au peuple sénégalais d’ « exprimer librement » son choix pour élire celui qui va présider aux destinées du pays durant les cinq prochaines années.« Maintenant, la parole revient au peuple souverain. Mes prières et mes souhaits sont que le scrutin se déroule dans le calme, la sérénité, la tranquillité et que le profond désir de changement, exprimé par les populations à travers cette campagne électorale, ne puisse connaître aucune entrave et qu’on laisse cette population s’exprimer sans aucune tentative de manipulation du résultat qui sortira des urnes et face auquel, nous devrons tous nous incliner », a notamment déclaré Idrissa Seck.

Le candidat de la Coalition « Idy 2019 », au-delà de l’adversité politique, a tenu un discours fédérateur en affirmant que « le peuple sénégalais est pluriel mais doit rester uni. Il est pluriel dans ses confessions, dans ses confréries, dans ses ethnies, dans ses opinions politiques mais nous avons toujours eu le génie d’organiser notre unité et notre cohésion nationale ».

En outre, le chef de file du parti Rewmi (le pays en langue wolof) a souhaité à tous les Sénégalais « un excellent scrutin de paix ». A en croire M. Seck, « cette élection est décisive pour l’avenir de notre pays et le gagnant devra abréger les souffrances de la population, abandonner les dépenses de prestige et se mettre résolument au service du peuple ». Concluant son propos, l’ancien Premier ministre du président Abdoulaye Wade a dit espérer que « le président sortant, à son réveil après sa sieste, sorte tranquillement ».

Arrivé à 10 heures à l’école d’application Malick Kaïré Diaw, Idrissa Seck a accompli son devoir civique au bureau 4 où sont inscrits 599 électeurs. Le président du Conseil départemental de Thiès a été accueilli par de nombreux militants et sympathisants qui lui ont offert un bain de foule.

L’école d’application Malick Kaïré Diaw de la commune de Thiès ouest compte 9 bureaux de vote où sont dénombrés 4892 électeurs. Les portes de l’établissement scolaire ont été ouvertes par les forces de l’ordre à 7 heures 55mn. A 8 heures précises, les électeurs ont commencé à voter sans problème et ensuite vaquer à leurs occupations.

Pour cette présidentielle, le nombre total de lieux de vote est de 6919 et le nombre total d’électeurs est de 6.683.043 (6.373.451 à l’intérieur et 306.592 à l’extérieur). Les bulletins imprimés sont au nombre de 40.100.000, soit 8.020.000 par candidat.