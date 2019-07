« Pression politique »: la Chine suspend le tourisme individuel vers Taïwan

La Chine sort l’arme du tourisme face à Taïwan: elle va interdire dès jeudi à ses citoyens de se rendre sur l’île en voyage individuel, le parti au pouvoir sur le territoire insulaire dénonçant une « pression politique ».

Le ministère chinois de la Culture et du Tourisme a annoncé mercredi sur son site internet qu’il « suspendrait » à partir du 1er août la délivrance de laissez-passer aux touristes individuels « en raison des relations actuelles entre les deux rives ».

Les tensions sont vives entre la Chine continentale et la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, qui refuse depuis son arrivée au pouvoir en 2016 de reconnaître le principe de l’unité de l’île et du continent au sein d’une même Chine — comme le réclame Pékin.

La République populaire de Chine considère Taïwan comme une de ses provinces. Mais le territoire est dirigé par un régime rival qui s’y était réfugié après la prise du pouvoir des communistes sur le continent en 1949, à l’issue de la guerre civile chinoise.

En ciblant le tourisme, Pékin semble vouloir frapper une économie taïwanaise déjà mal en point et ainsi déstabiliser Tsai Ing-wen, dont la formation (PDP, Parti démocratique progressiste) milite traditionnellement pour l’indépendance de l’île.

– « Régime autoritaire » –

Mme Tsai espère être réélue lors de la prochaine présidentielle, en janvier 2020. Elle aura comme principal adversaire Han Kuo-yu, le candidat du Kuomintang (KMT) — parti plaidant pour un rapprochement pragmatique avec la Chine continentale.

« Avec cette mesure (de suspension), Pékin espère retourner les professionnels (taïwanais) du tourisme, des voyages et de la restauration contre la présidente », déclare à l’AFP J. Michael Cole, un spécialiste de Taïwan à l’université de Nottingham (Angleterre).

« On peut s’attendre à l’espoir d’une reprise (des voyages) si Han Kuo-yu est élu en janvier », note-t-il.

Après l’annonce surprise de Pékin mercredi, les réactions n’ont pas tardé à Taïwan.

Le bureau du Tourisme a dit « déplorer » la suspension des voyages, espérant leur « reprise rapide », arguant qu’ils « ne devaient pas être entravés par des facteurs politiques ».

« Taïwan ne cèdera pas à cette pression politique et ouvrira grands les bras à un plus grand nombre de touristes en provenance d’un plus grand nombre de pays », a dénoncé le PDP dans un communiqué, fustigeant « le régime autoritaire » de Pékin.

La Chine continentale permettait depuis quelques années aux habitants de 47 villes de demander des laissez-passer afin de se rendre à Taïwan en tant que touriste individuel.

– Exercices militaires –

Auparavant, les Chinois devaient obligatoirement faire partie d’un groupe. Un mode de voyage encore très prisé, notamment des touristes les plus âgés.

Le ministère chinois de la Culture et du Tourisme n’a pas mentionné mercredi ces voyages en groupe vers Taïwan, laissant entendre qu’ils restaient toujours possibles.

Ces dernières années, en signe de mécontentement face à Tsai Ing-wen, Pékin a déjà stoppé ses communications officielles avec Taipei, arraché quelques-uns des derniers alliés diplomatiques de Taïwan et multiplié les manoeuvres militaires près du territoire.

Deux exercices navals sont d’ailleurs organisés cette semaine à quelques centaines de kilomètres au nord et au sud-ouest des côtes taïwanaises.

Taïwan avait déjà connu une forte chute des touristes en provenance de Chine continentale après l’arrivée au pouvoir de Mme Tsai.

Cette baisse était attribuée par les professionnels taïwanais à la pression mise par Pékin sur les agences de voyages du continent afin qu’elles limitent les déplacements vers l’île.

Peuplé d’environ 23 millions de personnes, en très grande majorité d’ethnie chinoise han comme en Chine continentale, Taïwan n’est pas reconnu comme un Etat indépendant par l’ONU. Et Pékin menace régulièrement de recourir à la force en cas de proclamation formelle d’indépendance à Taipei.