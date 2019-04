Pretoria et Malabo conviennent de renforcer leurs relations bilatérales

L’Afrique du Sud et la Guinée équatoriale ont convenu de renforcer leurs relations politiques, diplomatiques et économiques au profit de leur peuple, a annoncé mercredi la présidence sud-africaine.Ces résolutions ont été annoncées à l’issue de la visite d’une journée du président Cyril Ramaphosa en Guinée équatoriale, mardi, où il s’est entretenu avec son homologue Obiang Nguema Mbasongo, à Malabo.

Les deux pays, qui sont actuellement membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, se sont également engagés à promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable sur le continent en préconisant l’Agenda 2063 de l’Union africaine, selon un communiqué la présidence sud-africaine.

Ils ont en outre convenu de la nécessité de renforcer la coopération sud-sud et la coopération interafricaine en particulier.

M. Ramaphosa était accompagné à Malabo par Lindiwe Sisulu, ministre des Relations internationales et de la coopération, et par Nosiviwe Mapisa-Nqakula, ministre de la Défense et des Anciens combattants.

Au cours de la visite, les deux dirigeants ont assisté à la signature du Règlement intérieur d’une Commission permanente mixte qu’ils ont mise en place depuis l’établissement formel de leurs relations en 1993.

Les deux pays ont depuis lors conclu un certain nombre d’accords bilatéraux de coopération, notamment un accord général de coopération et deux accords de coopération en matière de défense. Ils ont également élaboré des projets d’accords visant à renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation et de l’énergie, précise le communiqué de la présidence.