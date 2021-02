Prolifération des forages: le ministère de l’Hydraulique donne un ultimatum

Le Ministère de l’Assainissement et de l’Hydraulique se dit inquiet face à la prolifération des forages, en violation de l’article 23 de la Loi L / 94/005 / CTRN portant sur le code de l’Eau. Pour mieux réglementer ce secteur, le ministère de l’Assainissement et de l’Hydraulique invite les détenteurs des ateliers de forage à se rendre à la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) en vue de se faire enregistrer et obtenir un certificat, avant le 30 mars 2021, délai de rigueur.

Ci-dessous le communiqué :