Prudantial et Google Cloud ensemble pour un accès aux soins sanitaires et à la sécurité financière en Asie et en Afrique

Prudential plc et Google Cloud annoncent un partenariat stratégique pour rendre les soins de santé et la sécurité financière plus accessibles en Asie et en Afrique.Le groupe leader d’assurance, Prudential plc (Prudential) et Google Cloud ont annoncé le 11 octobre dernier un partenariat stratégique pour améliorer la santé et l’inclusion financière pour les communautés à travers l’Asie et l’Afrique.

Dans le cadre de cette alliance, Prudential exploitera les capacités d’analyse de données de Google Cloud, l’infrastructure sécurisée et durable et l’écosystème Google au sens large, afin d’accélérer sa transformation numérique et d’améliorer l’engagement des utilisateurs de sa plateforme Pulse dédiée à la santé et à la richesse. Pour Google Cloud, ce partenariat est l’occasion de collaborer avec un fournisseur d’assurance de premier plan pour rendre les solutions de protection, de santé et d’épargne plus simples et plus accessibles en Asie et en Afrique.

Pulse fait partie de la stratégie multicanale de Prudential visant à rendre les soins de santé plus accessibles et accroître l’inclusion financière. L’application permet aux utilisateurs d’accéder à des services tels que l’évaluation des risques pour la santé et la consultation en ligne des médecins afin de les aider à mieux gérer leurs besoins en matière de santé, ainsi qu’à des outils de richesse numérique pour simplifier les décisions financières. Pulse est disponible dans 17 marchés et 11 langues.

Solmaz Altin, Managing Director, Strategic Business Group, Prudential, a dit: « Sur l’ensemble de nos marchés, les gens vivent plus longtemps, mais pas nécessairement en meilleure santé. Grâce à la technologie, nous voulons permettre aux gens de vivre mieux et plus longtemps en facilitant la prise en charge de leur santé et la planification de leur avenir financier.

« Grâce à ce partenariat stratégique, nous profiterons de nouvelles solutions technologiques pour rendre la plateforme Pulse plus intelligente et plus engageante, dans le but de toucher davantage de personnes en Asie et en Afrique, en particulier celles qui n’ont pas facilement accès à l’information et aux services en matière de santé et de finances. »

Cette annonce approfondit la relation existante entre Prudential et Google qui a débuté en 2019. Prudential utilise Google Maps dans l’application Pulse, et d’autres projets avec Google Health, Document AI et Fitbit sont explorés pour améliorer l’efficacité, la fonctionnalité et l’engagement des utilisateurs.

Prudential s’attend à bénéficier de la suite d’outils d’analyse de données, d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique de Google, tels que Kubeflow, Looker, BigQuery et Vertex AI, afin d’améliorer les interactions avec les clients et de fournir des informations et une éducation plus personnalisées et plus précises sur les soins de santé aux utilisateurs de l’application Pulse.

Dans long terme, Prudential cherchera à adopter l’IA de Google dans le cadre d’une stratégie numérique plus large afin de simplifier l’accès à l’assurance, d’accroître l’efficacité et d’accroître la productivité des agents. Par exemple, grâce à des technologies telles que l’analytique avancée et l’IA, Prudential vise à utiliser les données pour aider ses agents à mieux comprendre les besoins de leurs clients. Elle cherche également à améliorer l’expérience client, en numérisant l’ensemble du processus de demande de remboursement, en rendant la soumission, l’évaluation et l’approbation plus transparentes et efficaces.

« Chez Google Cloud, notre objectif est d’aider nos clients d’entreprise à utiliser la technologie pour offrir des expériences exceptionnelles à leurs clients », a déclaré Thomas Kurian, PDG de Google Cloud. « Prudential est un partenaire important pour nous et un assureur de premier plan qui protège des vies depuis près de 175 ans dans le monde. Notre collaboration permettra aux gens de protéger plus facilement leur santé et leurs finances à long terme grâce à des outils numériques accessibles. »

Prudential compte plus de 530 000 agents sur ses 23 marchés en Asie et en Afrique et plus de 170 partenaires bancassurance ayant accès à environ 27 600 agences bancaires, desservant plus de 19 millions de clients.

NB :

1 Les caractéristiques/services de santé et bien-être de Pulse varient selon les marchés

2 Au 30 juin 2022

Infos médias :

Tan Ping Ping | Courriel : tan.ping.ping@prudential.com.sg

Kho Hui-Yi | Courriel : kho.hui.yi@prudential.com.hk

Simon Kutner | Courriel : simon.kutner@prudentialplc.com

A propos de Prudential plc

Prudential plc assure l’assurance vie et santé et la gestion d’actifs en Asie et en Afrique. L’entreprise aide les gens à profiter du meilleur de la vie, en rendant les soins de santé abordables et accessibles et en favorisant l’inclusion financière. Prudential protège la richesse des gens, les aide à faire croître leurs actifs et à épargner pour atteindre leurs objectifs. L’entreprise compte plus de 19 millions de clients en vie et possède deux inscriptions principales à la Bourse de Hong Kong (2378) et à la Bourse de Londres (PRU). Elle a également une cotation secondaire à la Bourse de Singapour (K6S) et une cotation à la Bourse de New York (PUK) sous la forme de certificats de dépôt américains. Elle fait également partie de l’indice composite Hang Seng.

Prudential n’est affiliée d’aucune manière à Prudential Financial, Inc., une société dont le siège social est situé aux États-Unis d’Amérique, ni à The Prudential Assurance Company Limited, une filiale de M&G plc, une société constituée au Royaume-Uni.

https://www.prudentialplc.com/

À propos de Google Cloud

Google Cloud accélère la capacité de chaque entreprise à transformer numériquement son activité. Nous fournissons des solutions professionnelles qui tirent parti de la technologie de pointe de Google, le tout sur le cloud le plus propre du secteur. Les clients de plus de 200 pays et territoires se tournent vers Google Cloud en tant que partenaire de confiance pour favoriser leur croissance et résoudre leurs problèmes commerciaux les plus critiques.

Déclarations prospectives

Ce document peut contenir des « énoncés prospectifs » concernant certains des plans de Prudential (et de ses entreprises détenues en propriété exclusive et conjointe) et ses objectifs et attentes en ce qui concerne sa situation financière future, sa performance, ses résultats, sa stratégie et ses objectifs. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations sur les croyances et les attentes de Prudential (et de ses entreprises détenues entièrement et conjointement) et y compris, sans s’y limiter, les déclarations contenant les mots « peut », « entend », « devrait », « continuer », « vise », « estime », « projets », « croit », « entend », « attend », « plans », « cherche » et « anticipe », ainsi que les mots ayant une signification similaire, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des plans, des estimations et des projections au moment où elles sont faites, et il ne faut donc pas s’y fier indûment. De par leur nature, tous les énoncés prospectifs comportent des risques et de l’incertitude.

Un certain nombre de facteurs importants pourraient faire en sorte que la situation ou la performance financière future réelle de Prudential ou d’autres résultats indiqués de l’entité mentionnée dans toute déclaration prospective diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans cette déclaration prospective. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, les conditions actuelles et futures du marché, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change, l’inflation (y compris les hausses des taux d’intérêt en réponse), des environnements de taux d’intérêt élevés ou bas, la performance des marchés financiers et du crédit en général et l’impact de l’incertitude économique, du ralentissement ou de la contraction (y compris à la suite du conflit entre la Russie et l’Ukraine et des tensions et conflits géopolitiques connexes ou autres) qui peuvent également avoir une incidence sur le comportement des assurés et réduire l’abordabilité des produits, l’impact de la transition vers une économie à faible intensité de carbone sur l’évaluation des actifs, les instruments dérivés qui n’atténuent pas efficacement les expositions ; les échanges commerciaux, les transactions financières, les mouvements de capitaux et/ou les investissements ; l’impact des épidémies de Covid-19, y compris les impacts négatifs sur les marchés financiers et la liquidité, les réponses et les mesures prises par les gouvernements, les régulateurs et les superviseurs, l’impact sur les ventes, les réclamations et les hypothèses et les défaillances accrues des produits, la perturbation des activités de Prudential (et celles de ses fournisseurs et partenaires), les risques associés aux nouveaux processus de vente et aux risques technologiques et de sécurité de l’information ; les politiques et les mesures des autorités réglementaires, y compris, en particulier, les politiques et les mesures de l’Autorité des assurances de Hong Kong, en tant que superviseur du groupe de Prudential, ainsi que le degré et le rythme des changements réglementaires et des nouvelles initiatives gouvernementales en général ; Groupe, l’impact sur Prudential du risque systémique et d’autres normes de politique de surveillance du groupe adoptées par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance ; les impacts physiques, sociaux et financiers du changement climatique et des crises sanitaires mondiales sur les activités et les opérations de Prudential ; l’impact de l’absence de réponse adéquate aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (y compris le fait de ne pas tenir dûment compte des intérêts des parties prenantes de Prudential ou de ne pas maintenir des normes élevées de gouvernance d’entreprise); l’impact de la concurrence et des changements technologiques rapides ; l’effet sur les activités de Prudential et les résultats, en particulier, des tendances de mortalité et de morbidité, des taux de cessation et de renouvellement des politiques ; le calendrier, l’impact et autres incertitudes des futures acquisitions ou combinaisons au sein des secteurs concernés ; l’impact des projets de transformation interne et des autres actions stratégiques ne répondant pas à leurs objectifs ou ayant un impact négatif sur les salariés du Groupe ; la disponibilité et l’efficacité de la réassurance pour les activités de Prudential ; le risque que la résilience opérationnelle de Prudential (ou celle de ses fournisseurs et partenaires) puisse s’avérer insuffisante, y compris en ce qui concerne les perturbations opérationnelles dues à des événements externes ; les perturbations de la disponibilité, de la confidentialité ou de l’intégrité des technologies de l’information, des systèmes numériques et des données de Prudential (ou ceux de ses fournisseurs et partenaires), y compris la plateforme Pulse ; tout impact continu sur Prudential de la scission de Jackson Financial Inc ; l’accroissement des risques et incertitudes opérationnels et financiers associés aux opérations conjointes avec des partenaires indépendants, en particulier lorsque les coentreprises ne sont pas contrôlées par Prudential ; l’impact des modifications apportées au capital, aux normes de solvabilité, aux normes comptables ou aux cadres réglementaires pertinents, ainsi qu’aux législations et réglementations fiscales et autres dans les juridictions dans lesquelles Prudential et ses sociétés affiliées exercent leurs activités ; et l’impact des actions, enquêtes et litiges juridiques et réglementaires.

Ces facteurs et d’autres facteurs importants peuvent, par exemple, entraîner des changements aux hypothèses utilisées pour déterminer les résultats d’exploitation ou des réestimations des réserves pour des avantages futurs. Une analyse plus approfondie de ces facteurs et d’autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que la situation financière ou les performances futures réelles diffèrent, peut-être de manière significative, de celles prévues dans les déclarations prospectives de Prudential peut être trouvée sous la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel 2021 de Prudential, sous la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel 2021 de Prudential sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, sous la rubrique « Facteurs de risque » du rapport financier semestriel 2022 de Prudential et sous la rubrique « Facteurs de risque » de Prudential Rapport financier semestriel 2022 déposé auprès de la SEC sur le formulaire 6-K . Le rapport annuel 2021 de Prudential, le formulaire 20-F connexe et le rapport financier semestriel 2022, ainsi que le formulaire 6-K connexe, sont disponibles sur son site Web à l’adresse www.prudentialplc.com.

Ces facteurs ne sont pas exhaustifs, car Prudential opère dans un environnement commercial en constante évolution, où de nouveaux risques apparaissent de temps à autre, qu’elle pourrait ne pas être en mesure de prévoir ou qu’elle ne prévoit pas actuellement avoir d’effet négatif important sur ses activités. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document ne sont valables qu’à compter de la date à laquelle ils ont été formulés. Prudential décline expressément toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document ou toute autre déclaration prospective qu’elle peut faire, que ce soit à la suite d’événements futurs, de nouvelles informations ou autrement, sauf si cela est requis en vertu des règles du Royaume-Uni relatives aux prospectus, des règles du Royaume-Uni relatives à l’inscription, des règles du Royaume-Uni relatives à la divulgation d’informations et à la transparence, des règles du Hong Kong relatif à l’inscription, des règles du SGX-ST relatives à l’inscription ou d’autres lois et règlements applicables.