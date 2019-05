Publication de la liste des 100 personnalités ivoiriennes les plus influentes en 2018

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, ex-allié au pouvoir), Henri Konan Bédié, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, l’homme d’Affaire Jean-Louis Billon, Guillaume Soro, Didier Drogba et Hamed Bakayoko figurent parmi les 100 personnalités publiques ivoiriennes les plus influentes, selon le classement 2018 de l’Association des Conseils en lobbying et Affaires publiques de Côte d’Ivoire (ACLAP-CI), publié jeudi.La liste a été dévoilée jeudi à Abidjan, lors d’une cérémonie dans un hôtel au Plateau, le Centre des Affaires d’Abidjan. Parmi ces personnalités les plus influentes, figure le maire du Plateau, Jacques Ehouo, également député de cette commune.

L’ex-capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, la ministre de l’Éducation nationale, Kandia Camara, le secrétaire d’Etat chargé de la Promotion des investissements privés et directeur général du CEPICI, le Guichet unique de l’investissement, Essis Esmel, font partie de cette liste.

M. Essis, présent à la cérémonie de publication, s’est réjoui de la vision attachée à cette distinction et celle de la promotion de l’excellence, une invitation selon lui, pour tout citoyen et acteur de développement au dépassement de soi.

Le président de l’ACLAP-CI, Prince-Antoine Ndayé, a expliqué que ce classement annuel, est fait après l’établissement d’une liste de personnalités qui marquent la vie publique ivoirienne dont les actions ont un impact socio-économique significatif.

Les critères, dira-t-il, inclut l’âge qui va jusqu’à 90 ans. En outre, il faut avoir posé des actions qui ont eu un impact sur la vie publique en Côte d’Ivoire, être une personnalité publique et avoir eu de l’influence sur l’actualité nationale.

De façon spécifique, les personnes proposées par les lobbyistes devraient avoir la compétence et une notoriété avérée dans leur domaine d’activité, ainsi qu’une capacité véritable à apporter une réponse adéquate, a souligné M. Ndayé.

Sur une présélection de 400 personnalités de tous bords, 100 personnalités ont été retenues dans ce classement qui contient 82 hommes et 18 femmes. Il est entre autres composé de 34 hommes politiques, 10 femmes politiques, 24 hommes d’Affaires, quatre femmes d’Affaires, six religieux, cinq artistes, six hommes journalistes et une femme journaliste.

À côté des 100 personnalités publiques les plus influentes, l’ACLAP-CI publie un classement dénommé On The Rise, visant à contribuer à la visibilité des initiatives et actions de la jeunesse de Côte d’Ivoire et de stimuler la vocation entrepreneuriale chez les jeunes afin de répondre au besoin d’une croissance inclusive.

Selon le président de l’ACLAP-CI, Prince-Antoine Ndayé, ce classement annuel, envisage de mettre en exergue des valeurs de promotion et d’excellence dans le but de densifier le secteur privé/public pour une économie émergente.

L’organisation mène une veille annuelle sur les activités des jeunes avant d’apposer son choix. Pour cette édition, les lobbyistes knt proposé 100 jeunes, mais après sélection par un Comité adhoc 11 hommes et neuf femmes ont été retenus pour le classement On The Rise Côte d’Ivoire, le Top 20 des jeunes promoteurs.

Le Top 20 des jeunes promoteurs comprend : « Ayitey Jr Setordji ; Yvanne Niaba (Yvidero) ; Sephora Kodjo Kouassi ; Tatou Dembélé; Hayek Hassan; Tchonté Silué; Ismael Cissé; Alex Ogou; Kevin Nafo Kafana ; Florent Aamani ; Daniel Ouédraogo ; Orphelie Thalmas; Patrick Edouard Kitan; Guilène Assamoi; Laetitia Ky ; Teddy Roux ; Régis Thalmas; Saraï Michelle d’Hologne; Paola Audrey Ndengue; Alain Anzara ».

Les compétences décelées cette année sont dans le domaine de la communication digitale, la promotion du genre, le cinéma, la communication, l’influence, l’humour, la promotion de la culture culinaire ivoirienne, les actions sociales, a indiqué M. Ndayé.

Selon les critères de sélection, il faut avoir entre 18 et 40 ans, exercer une activité, avoir lancé une jeune entreprise, ensuite avoir un projet innovant qui marque la communauté, qui a un impact fort au niveau social et économique.

Il faut ensuite mener des actions concrètes de portée culturelle, sociale, des actions en faveur de la promotion de l’image et de la défense des intérêts de la Côte d’Ivoire. Et, accessoirement, créer à travers son activité des emplois potentiels ou exécuter une mission prenant en compte des populations vulnérables.

Le secrétaire général de l’ACLAP-CI, Désiré Bigot, a fait observer que l’organisation est apolitique et à but non lucratif. Créée en juillet 2016, elle assure le rayonnement et le prestige de la profession des Conseils en lobbying et Affaires publiques.

La liste des 100 personnalités publiques influentes de Côte d’Ivoire 2018 est la troisième publiée par l’Association des Conseils en lobbying et Affaires publiques de Côte d’Ivoire (ACLAP-CI) après celles de 2016 et 2017. Le classement ne mentionne pas de rang, il énumère les noms.

Cette étude, pour des raisons évidentes, n’inclut pas le Président de la république et la Première dame ; le Vice-Président et Madame, les juges et Magistrats, les membres des Forces de défense et de sécurité et les Lobbyistes.

Voici les 100 personnalités publiques influentes de Côte d’Ivoire en 2018 :

1.Aimé Henri KONAN BEDIE

2.Amadou Gon COULIBALY

3.Hamed BAKAYOKO

4.Guillaume KIGBAFORI SORO

5.Birahima Téné OUATTARA

6.Adama BICTOGO

7.Marcel AMON-TANOH

8.Em. Jean Pierre Cardinal KUTWA

9.Mamadi DIANE

10.Alain Richard DONWAHI

11.Patrick Jérôme ACHI

12.Masséré TOURE-KONE

13.Didier DROGBA

14.Ibrahim Cissé BACONGO

15.Nialé KABA

16.Jean-Marie ACKAH

17.Ally COULIBALY

18.Jean-Louis BILLON

19.Adama KONE

20.Jean-Luc BEDIE

21.Jean Claude BROU

22.Mgr Paul Siméon AHOUANAN

23.Raymonde GOUDOU COFFIE

24.Cheick Boikary FOFANA

25.Maurice Kakou GUIKAHUE

26.Seydou KONE (Alpha Blondy)

27.Kandia KAMISSOKO CAMARA

28.Adjoumani Kouassi KOBENAN

29.Bruno Nabagne KONE

30.Robert Beugré MAMBE

31.Simone Ehivet GBAGBO

32.Fabrice SAWEGNON

33.Ange Didier HOUON (Dj Arafat)

34.Abdallah A. MABRI TOIKEUSSE

35.Hien Yacouba SIE

36.Marie Josée TA LOU

37.Sidiki DIAKITE

38.Mariatou KONE

39.Siandou FOFANA

40.Guy Serge Beynaud GNOLOU

41.Massogbé TOURE DIABATE

42.Esmel Emmanuel ESSIS

43.Mamadou Sangafowa COULIBALY

44.Guy KOIZAN

45.Augustin Sidy DIALLO

46.Thierry TANOH

47.Jean KACOU DIAGOU

48.Pascal ABINAN KOUAKOU

49.Faman TOURE

50.Maury Féré SOUMAHORO (Molare)

51.Jil-Alexandre N’DIA

52.Françoise REMARCK

53.Alain Yao KOUADIO

54.Yasmina OUEGNIN

55.Mamadou TOURE

56.Murielle AHOURE

57.Salif TRAORE (Asalfo)

58.Alassane DOUMBIA

59.Daouda Koné SOUKPAFOLO

60.Antoine Assalé TIEMOKO

61.Sidi Tiemoko TOURE

62.Venance KONAN

63.Anne Désirée OULOTO

64.Ahmadou BAKAYOKO

65.Guy M’BENGUE

66.Sidiki KONATE

67.Past. Mohamed SANOGO

68.Karim FAKHRY

69.Euphrasie KOUASSI YAO

70.Jacques ANOUMA

71.Maurice Kouakou BANDAMAN

72.Stanislas ZEZE

73.Jean-Marie SOMET

74.François Albert AMICHIA

75.Mgr Ignace Bessi DOGBO

76.Théfour KONE

77.Yves Louis Noël ZOGBO

78.Joseph KHOURY

79.Mesmin COMOE

80.Françoise Mariame KONE-BEDIE

81.Andy COSTA

82.Nasséneba TOURE

83.CHEICK Yvhane

84.Isaac GNAMBA

85.Janine Bénédicte KACOU DIAGOU

86.Jacques Gabriel EHOUO

87.Yves de MBELLA

88.Wakili ALAFE

89.Jean Luc KONAN

90.Mamadou KOULIBALY

91.Cheick Sallah CISSE

92.Eric Norbert ABEKAN

93.Joseph AMISSAH

94.Alexandre N’GUESSAN

95.Augustin Yapoidou AKOU

96.Félix Miézan ANOBLE

97.Konnie TOURE

98.Issiaka KONATE

99.Ruth GBAGBI

100.Ibrahim DIABY