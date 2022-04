Qatar 2022: pourquoi le Sénégal va lancer le mondial

Contrairement à la tradition, le Qatar, pays-hôte, ne disputera pas le match d’ouverture de la coupe du monde 2022.C’est un changement majeur dans la programmation du match d’ouverture du mondial. Selon un règlement instauré depuis 2006, le pays organisateur doit ouvrir la compétition.

Mais pour cette 22e édition au Qatar, le match d’ouverture opposera le 21 novembre prochain à 10h00 Temps Universel, le Sénégal, récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) aux Pays Bas selon le calendrier complet publié vendredi après le tirage.

Ce nouveau changement fait entorse au règlement et relègue exceptionnellement en soirée le match Qatar vs Equateur qui se jouera à 19h 00 heure locale et 16h00 en Temps Universel. Auparavant, l’Angleterre affrontera l’Iran à 13h00 Temps Universel.

La Fédération internationale de football association (Fifa) n’a pas encore communiqué sur ce changement inattendu. Toutefois, le calendrier resserré de cette Coupe du monde, la première organisée en hiver, a peut-être poussé l’instance mondiale a organisé plusieurs rencontres lors de la première journée de compétition.

Les principales dates de la compétition

21 au 24 novembre : première journée de la phase de groupe

25 au 28 novembre : deuxième journée de la phase de groupe

29 au 2 décembre : troisième journée de la phase de groupe

3 au 6 décembre : huitièmes de finale

9 et 10 décembre : quarts de finale

13 et 14 décembre : demi-finales

18 décembre : finale de la Coupe du monde