Qatar Petroleum fait son 1er investissement dans le bassin sédimentaire ivoirien

Qatar Petroleum a fait son entrée dans l’amont pétrolier en Côte d’Ivoire par des prises de participation à hauteur de 45% dans chacun des blocs pétroliers CI–705 et CI–706 opérés par le groupe français Total, a appris APA lundi à Abidjan.Société nationale d’opérations pétrolières de l’émirat pétrolier, Qatar Petroleum, acteur important de l’industrie pétrolière et gazière international, est le premier exportateur mondial de GNL (Gaz Naturel Liquéfié).

Son arrivée en Côte d’Ivoire, malgré la baisse des prix du pétrole, démontre l’attractivité du bassin sédimentaire ivoirien, souligne un communiqué transmis à APA, ajoutant que « c’est aussi la preuve du succès de la stratégie du Gouvernement dans la promotion de notre pays, notamment sur le plan de l’éco-diplomatie et au niveau de l’environnement des affaires ».

Le président Alassane Ouattara, a effectué deux visites d’Etat au Qatar, pendant lesquelles il a fait la promotion des investissements dans les différents domaines de l’économie ivoirienne, dont les secteurs pétrolier et gazier.

De plus, sous l’impulsion du ministre du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, plusieurs roadshows et rencontres ont été organisés, avec les entreprises pétrolières dont Qatar Petroleum, pour présenter les opportunités d’investissements dans le secteur des hydrocarbures en Côte d’Ivoire.

Au cours de ces roadshow, le ministère a présenté, aux compagnies pétrolières dont Qatar Petroleum, les opportunités d’investissement dans le bassin sédimentaire ivoirien composé de 51 blocs dont 4 en production, 26 en exploration et 21 encore libres ou en négociation.