Quatre-cent-mille euros de Paris pour la recherche scientifique en Mauritanie

La Mauritanie a reçu de la France une subvention financière de 400.000 euros destinée à l’Université moderne de Nouakchott pour la recherche scientifique, a-ton constaté vendredi à Nouakchott.Cette subvention devra contribuer à accompagner la structure de recherche et financer la deuxième phase du Projet d’appui à l’enseignement supérieur en Mauritanie.

Une convention à ce sujet a été signée vendredi à Nouakchott, côté mauritanien, par le Pr Ahmedou Ould Haouba, recteur de l’Université moderne de Nouakchott, et, côté français, par l’ambassadeur en Mauritanie, Robert Moulié.

Le Projet d’appui à l’enseignement supérieur en Mauritanie comprend deux composantes dont la première porte sur un laboratoire de recherche sur l’environnement, la santé et la société.

Cette première composante vise à créer une coopération entre les chercheurs travaillant sur ces thèmes.

Quant à la seconde phase, elle concerne plusieurs programmes comprenant la sécurité alimentaire, la nutrition et la santé humaine, y compris l’étude des maladies les plus importantes en Mauritanie.

Elle est de nature à accompagner la structure de recherche au sein de l’Université moderne de Nouakchott sur la base des critères internationaux et à créer des données pour assister les jeunes chercheurs pendant leurs projets.

Le projet en question bénéficie à 13 modules de recherche et à plus de 100 enseignants et étudiants en phase de doctorat et de master à l’université.