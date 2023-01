Quel sport est le meilleur pour parier

Si vous décidez de parier sur des événements sportifs chez le bookmaker Betwinner Côte d’Ivoire, alors vous devez absolument choisir le sport dans lequel vous allez vous spécialiser.

Demandez à n’importe quel parieur professionnel, et il vous dira que vous pouvez obtenir une victoire stable sur un maximum deux sports. Il n’est pas réaliste d’être un expert en football, basketball, hockey et badminton.

De plus, mieux vaut choisir un championnat précis, et ne pas miser sur tout.

Le football

L’option de pari la plus populaire. Ce jeu est regardé et aimé par des millions de personnes à travers le monde, mais gagner de l’argent sur les paris sur le football n’est pas si facile.

Nous vous recommandons de choisir un championnat. Par exemple, la Premier League russe ou le championnat d’Espagne.

Pourquoi?

Tout est simple. Pour parier avec succès sur le sport, vous devez analyser chaque match en détail. Et il est peu probable que vous puissiez suivre tous les championnats avec autant d’attention.

Le hockey

Les paris sur le hockey sont populaires même parmi ceux qui ne les regardent jamais. Et tout cela à cause du dynamisme et de la grande variété de stratégies de paris sur les matchs de hockey.

Nous vous conseillons de parier sur le hockey si vous êtes familier avec de telles stratégies, ou si vous êtes vous-même fan de ce sport.

Le tennis

La plupart des bookmakers acceptent les paris sur le tennis. Et tout cela parce qu’en même temps, un grand nombre de compétitions différentes se déroulent dans le monde. Si vous décidez de parier sur le tennis, apprenez d’abord les 5 règles les plus importantes pour parier sur le tennis.

Autres sports

Basketball, handball, formule 1 — il existe un grand nombre de sports, mais chacun doit être traité en détail. Nous vous conseillons de ne pas parier sur des sports auxquels vous ne comprenez rien. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup d’argent.

Comment choisir un bookmaker en paris sportifs

La première étape consiste à choisir une société de paris où vous jouerez. Tous les opérateurs ne sont pas de bonne foi. Les entreprises sont divisées en juridique et offshore.

De nombreux débutants se précipitent pour s’inscrire et choisir le premier bookmaker qu’ils rencontrent. Il est recommandé d’effectuer d’abord les opérations suivantes :

visiter le site Web de bookmaker sans s’y inscrire ;

étudiez la ligne : quels sports et tournois sont représentés, si le tableau est large ;

essayez de remplir un coupon de pari, vérifiez le mécanisme pour faire un pari en direct ;

étudier la section d’information et les règles du bookmaker;

connaître les modalités et conditions de réapprovisionnement d’un compte de jeu, de retrait des gains ;

calculer la marge (commission du bookmaker) dans les sports et tournois d’intérêt ;

Avant de vous inscrire, étudiez les offres de bonus pour les nouveaux clients. Souvent, pour recevoir un bonus ou un pari gratuit, vous devez donner votre consentement ou entrer un code promotionnel dans le formulaire d’inscription.

De plus, lors du choix d’un opérateur, étudiez les avis des clients, les évaluations des entreprises sur les ressources spécialisées.

Pourquoi avez-vous besoin d’applications de sociétés de paris ?

Vous pouvez parier sans quitter votre domicile non seulement via le site Web de l’opérateur, mais également à l’aide d’une application mobile. Tous les principaux bookmakers en Côte d’Ivoire ont des applications mobiles.

Environ 80% du nombre total de paris sont effectués à partir de téléphones — via la version mobile du site ou de l’application.

Les applications de paris mobiles reprennent intégralement les fonctionnalités du site principal. Mais ils présentent plusieurs avantages par rapport à la version mobile du site :

travailler plus vite avec un Internet faible ;

interface plus pratique. L’application supprime les données inutiles, affiche uniquement les informations de base ;

une vitesse plus élevée avec une bonne connexion Internet. Ceci est particulièrement important pour ceux qui parient en direct.

Avantages et inconvénients des paris en direct

Les paris en direct ont suffisamment d’atouts et d’inconvénients. Voici les points forts :

Vitesse. Les paris en direct sont effectués rapidement et à un moment opportun pour le joueur ;

Plus d’options pour l’analyse des taux. Le joueur peut regarder la diffusion du match et comprendre l’état de l’équipe ou de l’athlète. Et alors seulement faites un pari;

Grand choix. Vous pouvez regarder plusieurs matchs en même temps et utiliser des observations pour faire un accumulateur.

Mais il y a aussi des difficultés :

Problèmes techniques. Le bookmaker peut ne pas accepter un pari à la première tentative en raison de dysfonctionnements du site. Vous pouvez créer des comptes avec plusieurs bookmakers. Si un site tombe en panne, passez rapidement à un autre ;

Commission majorée. La marge du bookmaker dans les paris en direct est plus élevée qu’en avant-match. Trouver un résultat garanti avec une bonne cote est presque impossible ;

Gel de l’acceptation des paris. Au fur et à mesure que le jeu progresse, la possibilité de parier disparaît parfois. Cela est dû à un événement important dans le match ou à une augmentation suspecte du nombre de paris sur l’un des résultats.

Une attention particulière doit être portée au contrôle des émotions. En live, après plusieurs échecs, les débutants ont souvent une panne, ce qui entraîne des mises inconsidérées et une perte rapide du pot.