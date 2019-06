Rabat : 7ème édition de la formation sur la sécurité ferroviaire

La 7é édition de la formation sur la sécurité ferroviaire au profit d’une trentaine de responsables de réseaux ferrés africains a débuté lundi au centre de formation de l’Office national des chemins de fer (ONCF).Initiée sous le thème « La sécurité ferroviaire, priorité des priorités », cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 21 courant, est marquée par la participation par des responsables de réseaux ferrés venus d’Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Gabon, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et de la Tunisie outre le Maroc.

Il suivront un programme riche et diversifié composé de cours théoriques soutenus par des études de cas animées par des experts marocains, ainsi que des conférences spécifiques et des visites techniques ciblées à des sites ferroviaires à travers le réseau ferré marocain, indique l’ONCF das un communiqué parvenu à APA.

S’inscrivant dans le cadre du déploiement du plan d’action 2019 de l’Union internationale des chemins de fer -Région Afrique présidée par le Maroc-, cette formation découle de la nouvelle stratégie « Revitalisation du rail en Afrique : Destination 2040 ».

Cette nouvelle stratégie réserve au volet « Formation du capital humain » une attention particulière, moyennant une batterie d’actions relatives à la composante « Sécurité » qui constitue le socle du mode ferroviaire, souligne le communiqué. L’ONCF souligne avoir, dans le sillage de la politique du renforcement de la coopération Sud- Sud, multiplié les initiatives pour partager son expériences et son savoir-faire avec les réseaux africains.

Ainsi, rappelle le communiqué, en l’espace des cinq dernières années, cette coopération a porté sur l’organisation de 14 conférences/séminaires autour de sujets d’actualités ayant connu la mobilisation de 170 experts et la participation d’environ 2.000 responsables et décideurs africains et la réalisation de 10 cycles de formation axés sur la sûreté et la sécurité ferroviaire ainsi que sur la maintenance de la voie, au profit de près de 240 participants encadrés par 120 experts.

Il s’agit également de l’organisation d’une trentaine de visites d’information et de partage de bonnes pratiques au profit des différentes délégations africaines et la réalisation de deux études prospectives.