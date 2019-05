Ramadan: élan de solidarité et de générosité envers 70 mosquées de vendredi de Port-Bouët

Le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana a manifesté, samedi après-midi, dans le cadre du Ramadan, son élan de solidarité et de générosité envers quelque soixante-dix «mosquées de vendredi» de la commune de Port-Bouët, dans le sud d’Abidjan, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Depuis le lundi 06 mai dernier, les musulmans de Côte d’Ivoire observent le mois «béni » de Ramadan qui a vu la révélation du Saint Coran au Prophète de l’Islam, Mohammed (Paix et salut d’Allah sur Lui). Ce 9ème mois lunaire est également accueilli en tant que période de grande générosité, de solidarité et de partage.

C’est dans ce contexte que le ministre Siandou Fofana a traduit son soutien à la communauté musulmane de Port-Bouët en offrant six tonnes de sucre, deux tonnes de riz, vingt-six cartons de lait, vingt-cinq cartons d’huile et vingt-cinq cartons de pâtes alimentaires aux imams des soixante-dix « mosquées de vendredi » de cette commune.

« C’est la période où il faut faire beaucoup de sacrifices, des dons pour soutenir les imams et les fidèles », a déclaré M. Fofana en s’adressant à ces religieux qu’il a invités à prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d’Ivoire.

Poursuivant, il a souligné que Port-Bouët compte au total cent soixante-seize mosquées dont soixante-dix officient la prière de vendredi. Dans le même élan, Siandou Fofana, également cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie (RHDP, majorité présidentielle) a promis une autre vague de dons dès la semaine prochaine pour les « cent-six autres mosquées ordinaires».

En retour, l’imam de la Grande mosquée de Port-Bouët, Cheick Farouk Diomandé, réceptionnant le don, a exprimé la joie de la communauté avant de formuler des bénédictions pour le bienfaiteur, mais également pour la paix en Côte d’Ivoire.

Le jeune du Ramadan est le quatrième pilier de l’Islam durant lequel les musulmans restent à jeun de l’aube jusqu’au coucher du soleil tous les jours pendant 29 ou 30 jours de même qu’ils s’abstiennent d’avoir des rapports sexuels avec leur époux ou épouse dans la journée.

Il constitue aussi une période de grande consommation où de nombreuses publicités de produits autour du Ramadan sont visibles à travers le pays.